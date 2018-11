MotoGp – Dal 2020 una gara in più in calendario | tutto quasi pronto per il Gp della

Test MotoGp Jerez 2018 streaming video e tv : Aleix Espargaro bloccato dalla gastrite - IlSussidiario.net : Diretta Test Motogp Jerez: info streaming video e tv della prima giornata di prove per la stagione 2019, prima della sosta invernale.

MotoGp - l’Aprilia fa sul serio : il nuovo rinforzo arriva direttamente dalla… Ferrari : Il team italiano si prepara ad accogliere Massimo Rivola, che lascerà l’incarico di responsabile della Ferrari Driver Academy per lavorare al fianco di Albesiano L’arrivo di Andrea Iannone è stato solo il primo passo, l’Aprilia non si ferma e continua a rinforzare la propria struttura per scalare posizioni nel Motomondiale. LaPresse/Photo4 Il team italiano punta ad una crescita di prestazioni e di organizzazione, in ...

MotoGp - Massimo Rivola - dalla Ferrari all'Aprilia : Come riportato da Sky Sport MotoGP, il manager faentino andrà ad affiancare Romano Albesiano, nel ruolo di responsabile dell'attività sportiva di Aprilia Racing. Chi è Massimo Rivola? Poche ore fa c'...

MotoGp - Massimo Rivola dalla Ferrari all'Aprilia Racing : Dalle parole ai fatti, l'Aprilia sta concretizzando quel un piano di crescita che aveva preannunciato per il 2019. Prima l'arrivo di Andrea Iannone, sicuramente la mossa più eclatante, poi nel corso ...

MotoGp - niente test di Jerez per Aleix Espargaro : lo spagnolo in ospedale per gastroenterite [FOTO] : Il pilota dell’Aprilia non parteciperà ai test di Jerez per colpa di un violento attacco di gastroenterite, al suo posto ‘convocato’ Bradley Smith Aleix Espargaro non parteciperà ai test di Jerez, il pilota di Granollers infatti dovrà marcare visita per colpa di un violento attacco di gastroenterite che lo ha costretto addirittura al ricovero in ospedale. Un brutto colpo per l’Aprilia, che ha deciso di sostituirlo ...

MotoGp – Poncharal non ha dubbi : “Dovizioso come Zarco! Ducati? Ottimo lavoro di Dall’Igna - ma va dato merito ad Andrea” : Hervè Poncharal e i paragoni tra Zarco e Dovizioso: le parole del team Principa Tech3 dopo i test di Valencia La stagione 2018 di MotoGp è terminata da qualche giorno, col Gp di Valencia, vinto da Andrea Dovizioso. Martedì e mercoledì i piloti sono scesi nuovamente in pista sul circuito Ricardo Tormo per due importanti giornate di lavoro in vista della stagione 2019. Tante le novità in pista, tra cui anche la nuova avventura della Tech3 ...

MotoGp – Dalla Suzuki all’Aprilia - Iannone non molla! Sui social il messaggio perentorio : “indietro non si torna” : Andrea Iannone ricomincia dall’Aprilia: l’ex pilota della Suzuki senza rimorsi né rammarichi guarda al suo futuro in MotoGp Nella seconda ed ultima giornata di test a Valencia Maverick Vinales ha segnato, proprio come ieri, il tempo più veloce tra i piloti scesi in pista. Dopo lo spagnolo della Yamaha, i più veloci sul circuito Ricardo Tormo sono stati Andrea Dovizioso e Marc Marquez. Nono Valentino Rossi. Dopo il ...

MotoGp – Dai complimenti a Lorenzo e Dovizioso alla moto nuova - Dall’Igna non si accontenta : “Ducati non ha come obiettivo di arrivare seconda” : Il bilancio del 2018 di Gigi Dall’Igna: dall’addio di Lorenzo al titolo di vicecampione mondiale di Dovizioso, le parole del direttore generale Ducati Sembra una scena già vista: Gigi Dall’Igna è seduto davanti ai giornalisti, nel paddock del circuito Ricardo Tormo di Valencia, per stilare il bilancio di una stagione di alti e bassi, conclusa ancora una volta con un ottimo secondo posto di Andrea Dovizioso. Ducati serena ...

MotoGp : Ducati - Dall'Igna promuove Lorenzo : 'Bilancio positivo - ci ha fatto crescere. Bagnaia? Potenziale incredibile' : Alla vigilia dei testi di Valencia , in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, ma anche su skysport.it con il live-blog, il Direttore Generale Ducati Luigi Dll'Igna fa il punto sul 2018 appena concluso. Dai due anni con Lorenzo , che al Ricardo Tormo scenderà in pista ...

MotoGp Awards – Dal ‘grazie’ alla fidanzata alla voglia di lottare - Valentino Rossi : “la mia passione va oltre le difficoltà” : Valentino Rossi ritira il premio come 3° classificato del Motomondiale 2018: sul palco dei MotoGP Awards, il ‘Dottore’ dà appuntamento a tutti alla pRossima stagione, con rinnovata passione e voglia di vincere Come di consueto, dopo l’ultima gara della stagione, la MotoGP assegna i premi a tutti i piloti che si sono distinti durante l’anno. Nonostante la caduta di quest’oggi a Valencia, un po’ la ...

MotoGp - Dall’Igna al settimo cielo : “Dovizioso intelligente a gestire la situazione - peccato per Lorenzo” : Il Direttore Generale della Ducati ha analizzato la gara dei propri piloti, sottolineando la grande prestazione di Dovizioso Splendida vittoria di Andrea Dovizioso nel GP de la Comunitat Valenciana, disputato in due frazioni a causa della pioggia intensa che ha obbligato la Direzione Gara ad interrompere la gara nel corso del quattordicesimo giro. Scattato benissimo allo spegnersi del (secondo) semaforo, il forlivese è entrato nella prima ...

MotoGp – Caduta disastrosa per Valentino Rossi - il Dottore ko a pochi giri dal termine del Gp di Valencia [VIDEO] : Valentino Rossi negli ultimi giri del Gp di Valencia cade alla curva 12, dopo la grande rimonta il Dottore è sfortunato: il video della Caduta Dopo le cadute di Marc Marquez, Vinales e Iannone e le bandiere rosse a causa delle pioggia la gara è ricominciata sul circuito di Valencia, ma senza fortuna per Valentino Rossi. A seguito di una grande rimonta, dalla sedicesima casella in griglia di partenza, il Dottore è caduto a 4 giri dal ...

MotoGp Valencia 2018 - la gara di oggi in diretta dalle 14 : Gli orari tv, diretta Sky e Tv8, Il campione del mondo Marc Marquez invece è incappato in una caduta dopo pochi minuti. Lo spagnolo, dolorante alla spalla, si fa medicare nel motorhome, e rientra in ...

MotoGp – Dal futuro con la Honda ai progetti con Arbolino - Lorenzo svela : “ecco cosa abbiamo in mente” : Jorge Lorenzo pronto ad una nuova avventura con la Honda: il maiorchino a caccia di un posto dove creare una pista vicino Lugano per allenarsi con Tony Arbolino Sabato amaro per Jorge Lorenzo sul circuito Ricardo Tormo: il maiorchino della Ducati non è riuscito ad accedere alla Q2, dovendosi accontentare del terzo posto in Q1 e, dunque, della 13ª casella in griglia di partenza per il Gp di Valencia di domani pomeriggio. AFP/LaPresse Jorge ...