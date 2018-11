Mosca schiera in Crimea sistemi anti-missilistici | possono abbattere 36 aerei in un

##Schiera di chef e bontà gelate : Settimana Cucina italiana a Mosca : Mosca, 12 nov., askanews, - In una Mosca sorprendentemente soleggiata, arriva lo stile di vita più famoso al mondo: la buona tavola italiana e la dieta mediterranea. E la presentazione è giunta in maniera altrettanto sorprendente: in una sala per le conferenze stampa di Ria Novosti è andato in scena uno ...