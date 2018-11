Morto in rogo casa | folla ai funerali

Sabbioneta - il rogo in cui è Morto il piccolo Marco. La madre : «Chiedevo aiuto - mi dicevano di avere pazienza» Le letterine dei compagni di classe : Mantova, parla la donna che ha perso il figlio nel rogo appiccato per vendetta dal marito. «Me lo sono ritrovato davanti con il suo furgone mentre rincasavo in auto. Ha cercato di speronarmi. Perché non ha incendiato la villa quando non c’erano i ragazzi?»