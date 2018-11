Mondiale scacchi | Carlsen campione

LIVE Caruana-Carlsen - Spareggio Mondiale scacchi 2018 in DIRETTA : 28 novembre - il giorno del giudizio. Magnus Carlsen ancora Campione del Mondo! : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli spareggi a cadenza veloce del match per il titolo Mondiale di Scacchi tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Il norvegese e l’italoamericano hanno chiuso le partite a cadenza regolare sul 6-6, con dodici patte su dodici. I giorni dal 9 al 26 novembre non sono stati in grado di dirimere la questione più importante su cui si interroga il mondo Scacchistico: chi è il miglior giocatore del ...

LIVE Caruana-Carlsen - Mondiale scacchi 2018 in DIRETTA Streaming : 28 novembre. Tutti gli aggiornamenti mossa per mossa : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA Streaming degli incontri di spareggio del match Mondiale tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Non sono bastate dodici partite a chiudere la contesa iridata: come nel 2016, per determinare il Campione del Mondo si deve ricorrere agli spareggi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE mossa PER mossa DELLO SPAREGGIO TRA CARUANA E CARLSEN (28 NOVEMBRE) Il match per il Campionato del Mondo, dunque, giunge oggi ...

LIVE Scacchi - Spareggio Mondiale 2018 in DIRETTA : Caruana-Carlsen - la guida completa. Orario - programma e regolamento : Oggi mercoledì 28 novembre (a partire dalle ore 16.00) si disputeranno gli spareggi del Mondiale di Scacchi 2018. A Londra (Gran Bretagna) Magnus Carlsen e Fabiano Caruana si ritrovano alla Scacchiera: dopo 12 patte consecutive nelle partite con modalità classica, è arrivato il giorno del verdetto definitivo. Questa sera avremo un Campione del Mondo: sarà il norvegese, alla terza difesa del titolo iridato conquistato nel 2014, oppure lo sfidante ...

Caruana-Carlsen - Mondiale scacchi 2018 : il programma e l’orario di oggi (28 novembre). Come vedere la sfida in tv e streaming : L’ultimo giorno, l’ultima sfida. Magnus Carlsen e Fabiano Caruana chiudono oggi il Campionato del Mondo di scacchi 2018 con gli spareggi a tempo veloce. Dopo aver chiuso sul 6-6, con dodici patte, la parte a cadenza classica, in un solo giorno si vedrà chi tra il norvegese e l’italoamericano è in grado di cavarsela meglio nel gioco rapido. Mentre si avvicinano questi spareggi che per la seconda volta determinano un match ...

Caruana-Carlsen - Spareggio Mondiale scacchi 2018 : orario d’inizio e come seguirlo in tv. Il programma e il regolamento : La giornata di oggi, mercoledì 28 novembre 2018, può dare un nuovo Campione del Mondo agli scacchi oppure lasciare che resti in carica colui che già lo è. Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, a Londra, si giocano il tutto per tutto negli spareggi a tempo veloce del match valevole per conquistare il titolo iridato. 12 partite non sono bastate, perché sono finite tutte patte: un record, perché mai era successo che in una sfida Mondiale nessuno dei ...

Mondiale scacchi 2018 - Carlsen-Caruana : spareggi pirotecnici. Modalità rapida - lampo e Armageddon : il regolamento e il programma : Il Mondiale di scacchi 2018 sarà deciso tramite gli spareggi in programma mercoledì 28 novembre (a partire dalle ore 16.00). A Londra conosceremo chi sarà il Campione tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana: il norvegese difende il titolo che detiene dal 2013 e per la seconda volta cercherà di confermarsi sul trono proprio tramite i tie-breaking, lo statunitense va a caccia dell’impresa per conquistare la corona per la prima volta in ...

Scacchi - Mondiale 2018 : agli spareggi come due anni fa. Carlsen e Caruana - un mercoledì per prendersi tutto : Non s’è ancora spenta l’eco della patta che ha concluso la parte a cadenza classica del match tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, che si avvicina sempre di più il momento in cui verrà assegnato, una volta per tutte, il titolo di Campione del Mondo di Scacchi in questo 2018. Domani, alle ore 16, l’intero mondo degli Scacchi avrà gli occhi puntati su Londra per sapere se avremo lo stesso Campione del Mondo che è in carica dal ...

Mondiale scacchi 2018 - Spareggio Caruana-Carlsen : a che ora inizia e come vederlo in tv e streaming. Il programma completo : Il Mondiale 2018 di scacchi si assegnerà tramite gli spareggi in programma mercoledì 28 novembre. Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, infatti, hanno pattato le 12 partite disputate in modalità classica: per la prima volta nella storia, la serie si è conclusa senza alcuna vittoria e dunque tutto è rimandato alla giornata decisiva al termine della quale avremo comunque un trionfatore. I due giocatori si sfideranno in partite con modalità rapida: ...

Scacchi - Mondiale 2018 : Carlsen-Caruana - la dodicesima partita e quell’offerta di patta che ha sorpreso chiunque : Sembra un paradosso, e invece non lo è: l’ultima patta delle partite a cadenza classica in questo match per il titolo Mondiale di Scacchi 2018 tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, oltre a essere la più corta di tutte (31 mosse) è anche la più discussa. Risulta difficile a chiunque, da quelli che giocano a cadenze estremamente veloci su internet ai Grandi Maestri, capire cosa sia passato per la testa a Carlsen in quei momenti. Eppure, è ...

Scacchi - Spareggio Mondiale 2018 : che cos’è l’Armageddon? La sfida estrema a cui non si è mai arrivati… : Per il momento, in sede di match validi per il Campionato del Mondo, a questo punto non si è mai giunti. Per la verità, non si è mai neanche arrivati al punto di dover giocare le partite a cadenza lampo, da 5 minuti più 3 secondi di incremento a ogni mossa. Tuttavia, se proprio 14 partite in un giorno non dovessero, mercoledì, determinare un vincitore tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, ce ne sarebbe una quindicesima, l’ultima, la ...

Mondiale scacchi - A Londra ancora un pareggio - si va al tie break : Mondiale Scacchi: pari anche la dodicesima, sul 6 a 6 si va al tiebreak! ancora un pareggio nel Mondiale di Scacchi a Londra! Si concludono sul 6 a 6 le 12 partite regolamentari "a tempo lungo", ora ...