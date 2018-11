Miss Italia 2018 | il calendario con le prime tre classificate Carlotta | Fiorenza e Chiara

Alitalia - dopo l'addio di Gubitosi incognita sul nome del ComMissario : dopo l'addio di Luigi Gubitosi, che una settimana fa è stato nominato Amministratore Delegato di Telecom, in casa Alitalia resta una casella da riempire. Oppure no. Le norme, infatti, impongono poche ...

Manovra - il comMissario Ue Moscovici : “Porte aperte all’Italia - sanzionare sarebbe un fallimento” : "Non sono mai stato un partigiano delle sanzioni. Penso che le sanzioni siano sempre un fallimento. Piuttosto, sono sempre stato un commissario favorevole alla flessibilità, aperto al dialogo tra Roma e Bruxelles, legato a un'Italia che rimanga al centro della zona euro", ha dichiarato il commissario Ue agli Affari Europei, Pierre Moscovici.Continua a leggere

Alitalia dopo l'addio di Gubitosi - governo al bivio sul nome del comMissario : ROMA - Cercasi commissario, ma non disperatamente. l'addio di Luigi Gubitosi alla compagnia compie otto giorni mentre la compagnia continua a perdere soldi. Il dubbio è quasi amletico: riportare il ...

All Blacks - lo storia del mito del rugby : battaglie e mete nel 1944 - maori Missionari in Italia : Gli imbattibili All Blacks è un dogma alimentato di vittoria in vittoria: dalla Coppa del Mondo 2011 ad oggi - per restare nella storia contemporanea - la Nuova Zelanda - ha perso 4 partite ...

Monito dell'Europa sui vaccini in Italia - il comMissario alla sanità attacca : basta fake news - salvate la vita dei bambini : 'E assolutamente inutile, avverte Andriukaitis, avere dibattiti infiniti. Abbiamo bisogno di azioni e se c'è un'epidemia si devono usare gli strumenti più efficaci' -

Vaccini - comMissario Ue all’Italia : “O vi basate su fake o salvate vite. Obbligo? L’importante è raggiungere coperture” : “È assolutamente inutile discutere su obbligatorietà o volontarietà dei Vaccini, servono azioni, non dibattiti: se si riesce a raggiungere il livello di copertura con la volontarietà bene, altrimenti si può passare all’obbligatorietà, oppure a una combinazione“. Così, a Bruxelles, il commissario europeo alla Salute Vytenis Andriukaitis ha risposta in conferenza stampa alla richiesta di un suo commento sulle posizioni del governo ...

Btp Italia - l’eMissione di oggi è la seconda peggiore di sempre : Gli ordini complessivi registrati dal Btp Italia, il titolo indicizzato all'inflazione Italiana, con scadenza a 4 anni, sommando gli acquisti degli investitori e retail, si sono attestati a 2,16 miliardi. È il secondo peggior risultato dopo l'emissione del giugno 2012: in quel periodo però pesò la crisi greca e la crisi del debito sovrano europeo.Continua a leggere

Vaccini - comMissario Ue : "L'Italia smetta con le fake news e agisca" : Insomma, si può benissimo discutere dei principi, ma prima di tutto bisogna tenere conto dei numeri e della scienza. L'Italia tra i paesi con più casi di morbillo Come emerge dai dati ufficiali l'...

Non solo l’Italia - la ComMissione Ue bacchetta anche le manovre di Francia e Spagna : Nel documento di valutazione sulle manovre finanziarie 2019 dei Paesi membri dell'Unione, numerosi sono i giudizi negativi che investono le leggi di bilancio presentate da altri Stati Ue. L'Italia ha subito sicuramente una pesante bocciatura dalla Commissione europea, ma meglio non è andata a Francia, Spagna, Portogallo, Belgio e Slovenia.Continua a leggere

Btp Italia : con istituzionali collocamento supera i 2 miliardi - seconda peggior eMissione di sempre : La sponda degli istituzionali permette al BTP Italia di rimpinguare il magro bottino delle prime tre giornate dedicate ai retail Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che la quattordicesima emissione del BTP Italia indicizzato all'inflazione Italiana è andata in archivio con un importo totale emesso di 2.164,127 milioni di euro.

ComMissione Ue : Legge di bilancio 'non fa bene al popolo' italiano : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria sostiene che le 'drammatizzazioni' della sfida tra Ue e Italia finiranno per recare danni alle economie di entrambe le aree. In questo scontro che si ...

La ComMissione Ue boccia la manovra dell’Italia : che cosa succede adesso? : La Commissione europea ha definitivamente bocciato - per la seconda volta - la manovra italiana e ha raccomandato l'avvio di una procedura di infrazione per deficit eccessivo per violazione della regola del debito. In molti, a questo punto, si stanno chiedendo che cosa succederà ora al Belpaese. Ecco quali tappe dovremo affrontare.Continua a leggere

Italia - Mancini : bomber cercasi. È la "Missione" del 2019 : Aggressiva e con personalità, offensiva ma sciupagol, con una formazione titolare ma senza un'idea di chi sarà il "nove". L'Italia di Roberto Mancini è nata. Ha una precisa identità di gioco, il 4-3-3,...

Manovra - cosa rischia l'Italia dopo bocciatura ComMissione : Bruxelles, 21 nov., askanews, - La Commissione europea ha pubblicato oggi a Bruxelles il suo parere sulla Manovra, o più precisamente sul Documento programmatico di bilancio, Dpb, presentato dall'...