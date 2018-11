Milano | per masterplan Scalo Farini e San Cristoforo 50 candidati 2

Milano : per masterplan Scalo Farini e San Cristoforo 50 candidati : Milano, 28 nov. (AdnKronos) - Cinquanta candidati per il 'Concorso Farini', selezione internazionale per la redazione del masterplan di trasformazione e rigenerazione urbana degli scali ferroviari di Milano Farini e Milano San Cristoforo promossa da Fs Sistemi Urbani (Gruppo Fs Italiane) e da Coima

Milano - i carabinieri arrestano il padre violento e il figlio scrive : "Supereroi" : Da anni vedeva il padre picchiare la sua mamma, così quando i carabinieri hanno arrestato l'uomo, un bambino milanese di 8 anni ha sentito il bisogno di scrivere un commovente biglietto di ...

Fiera Milano : da Fondazione investimenti per oltre 125 mln euro al 2021 (2) : (AdnKronos) - Fino ad oggi Fondazione Fiera Milano ha investito e programmato oltre 87 milioni di euro per la competitività e la sostenibilità delle strutture fieristico/congressuali di Fiera Milano. Circa 8 milioni sono destinati alle tecnologie digitali, quasi 30 milioni all’ecosostenibilità e al

Fiera Milano : da Fondazione investimenti per oltre 125 mln euro al 2021 : Milano, 28 nov. (AdnKronos) - Il Consiglio generale di Fondazione Fiera Milano, riunitosi sotto la guida del presidente Giovanni Gorno Tempini, ha approvato il piano industriale 2019-2021, che chiude il mandato triennale degli attuali amministratori. Il nuovo assetto di governance di Fondazione Fier

Casting per 'Sandrino - Il Film' di Pasquale Caprì e per un corto da girare a Milano : Sono aperti i Casting per la ricerca di figure varie per Sandrino - Il Film, con cui si vuole portare nelle sale cinematografiche il personaggio di Sandrino, creato dall'attore comico Pasquale Caprì e che rappresenta lo stereotipo del reggino medio. Sono inoltre aperte le selezioni anche per la ricerca di attori e comparse (sia generiche che con battute e dialoghi) per la realizzazione di un interessante cortometraggio. Selezioni per Sandrino - ...

Arriva a Milano Fox Circus - l'evento che regala l'esperienza delle serie tv : E ancora, Tommaso Paradiso, frontman dei The Giornalisti e la Iena e conduttore di DanceDanceDance Nicolò De Devitiis, che ci guideranno nel mitico mondo dei biker californiani nel panel dedicato a ...

Milano : tre fermi della polizia per ricettazione : Milano, 28 nov. (AdnKronos) - Fermati a Cormano dalla polizia di Milano tre cittadini ucraini di 44, 37 e 32 anni, regolari in Italia, con l'accusa di ricettazione. Gli agenti li hanno sorpresi mentre avevano quasi terminato di caricare dei furgoni per partire alla volta dell'Ucraina: a bordo, c'era

Giochi 2026 - le quote Snai per Milano : ANSA, - ROMA, 28 NOV - Nel giorno in cui Milano e Cortina hanno ufficialmente presentato a Tokyo il logo della candidatura olimpica per i Giochi invernali del 2026, si registra "una sensibile ...

Ecco il logo di Milano-Cortina per le Olimpiadi 2026 : La silhouette del Duomo di Milano che diventa una montagna, al centro una pista, e ai lati degli alberi stilizzati con i colori della nostra bandiera. E' il logo di Milano-Cortina 2026, presentato questa mattina in un video, dal presidente del CONI Giovanni Malagò, durante la 23esima assemblea generale dell'Anoc, l'assemblea generale dei comitati olimpici mondiali, che si è tenuta a Tokyo, dove e' ...

FOTO – Olimpiadi invernali 2026 : presentato il logo per i Giochi di Milano e Cortina : Primo momento clou per provare a portare in Italia le Olimpiadi invernali del 2026. A Tokyo, davanti all’assemblea dell’Anoc, il presidente del CONI Giovanni Malagò, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il governatore del Veneto Luca Zaia e l’ultima portabandiera azzurra Arianna Fontana presenteranno la proposta del Bel Paese e, precisamente, di Milano e Cortina. Svelato oggi anche il logo dei Giochi: il Duomo di Milano unito alle montagne ...

Milano. Al via la settimana dedicata alle persone con disabilità : In occasione della Giornata delle persone con disabilità, proclamata nel 1981, il Comune di Milano lancia una settimana di iniziative

Brent in recupero a $ 60 - 96 - ma petroliferi deboli a Milano : Lo scenario rimane comunque fluido, con temi importanti sul tavolo come la politica dell'OPEC, i contrasti commerciali USA-Cina e il rallentamento dell'economia della Repubblica Popolare. In Europa ...

Milano Cortina 2026 - domani a Tokyo la 1ª presentazione della candidatura per i Giochi Olimpici Invernali : ... Thomas Bach, il Vice Presidente Vicario dell'ANOC, Julio Cesar Maglione, oltre 60 membri del CIO e i delegati dei 206 Comitati Olimpici di tutto il mondo. Quella di Tokyo è una delle due opportunità ...

