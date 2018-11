Milano | figlie di due padri | il tribunale ordina la trascrizione dell' atto di nascita

huffingtonpost

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Ildihato al Comune di trascrivere gli atti didi due gemelledi due. Fino ad oggi le bimbe risultavano essere inesistenti per lo stato italiano. I due uomini avevano infatti chiesto all'Ufficioo Stato civile di trascrivere gli atti die loro, nate negli Stati Uniti tramite gestazione per altri e non avevano accettato una soluzione di compromesso, che avrebbe comportato di trascrivere i due atti con l'indicazione del solo genitore biologico. Le bambine hanno il solodistatunitense e non sono state ancora registrate all'anagrafe.Dopo il rifiuto del Comune di- che in passato aveva registrato l'didi bambini figli di due madri - i due uomini hanno scelto la via giudiziaria, assistiti dagli avvocati di Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBTI.I due papà hanno vinto ...