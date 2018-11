Migranti | l’Italia non firmerà il Global Compact Salvini e Conte | “Deciderà il

L’Italia accusa Malta : Migranti lasciati in mare 200 a Pozzallo “perché non annegassero” : L’imbarcazione ha virato verso L’Italia ed è approdata in serata a Pozzallo (Ragusa). Poi si è inclinata su un fianco: sbarcati tutti i migranti, fra loro anche cinque neonati. Il ministro dell’Interno: «Il pattugliatore maltese li ha abbandonati. È l’ennesima vergogna, degna di questa Unione europea incapace»

I Migranti che l’Italia riporta in Slovenia - grazie a Schengen : Non sono «respingimenti irregolari», ma «riammissioni» compiute seguendo gli accordi di libera circolazione, racconta la Stampa

Migranti - Varoufakis : “Salvini xenofobo - riporta l’Italia verso il fascismo. Di Maio a letto con lui - ora deve dormirci” : “Lo scontro tra il governo M5s-Lega e Bruxelles sulla manovra? In realtà sono affiatati contro gli interessi degli italiani e degli europei. Sono complici, compagni di ballo, non certo nemici”. Così Yanis Varoufakis, l’ex ministro delle Finanze della Grecia nel primo governo Tsipras in Grecia, nel corso di una conferenza stampa a Roma, con la quale ha rilanciato la necessità di un’alternativa progressista rispetto ...

Carovana Migranti - Trump “li fermiamo al confine col Messico”/ Ultime notizie - “ottima linea dura dell’Italia” : Messico, Carovana migranti in arrivo da Honduras verso confine Usa: Pentagono, "880 soldati verso la frontiera". Ultime notizie, Trump "li fermeremo, non come in Europa"(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 11:55:00 GMT)

Migranti - Conte : “L’Italia gode della fiducia di Trump e di grandi Paesi - avanti così” : Il premier Giuseppe Conte incassa i complimenti del presidente degli Stati Uniti Trump, sulle politiche migratorie e sull'economia: "Ieri le parole di Putin, oggi quelle di Donald Trump. L'Italia gode della fiducia di grandi Paesi, andiamo avanti così", ha commentato il presidente del Consiglio.Continua a leggere

Caro Conte - ecco tutti i paesi che hanno accolto più Migranti dell’Italia : (Foto: Lapresse) “Vi sfido a trovare un altro paese in Europa che dal 2013 abbia ricevuto 688mila persone con accoglienza indiscriminata e poi mi dite cosa succede”, ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in tema di migranti in Italia, durante l’incontro di lunedì 22 ottobre con l’Associazione stampa estera a Roma. E la risposta non è tardata ad arrivare, proprio da quella platea a cui il premier si è rivolto, ma non è bastata. La ...

Migranti - per l’Italia non è un fenomeno nuovo. Le quattro stagioni degli arrivi : dalla decolonizzazione al crollo del Muro : L’immigrazione? Non è fenomeno nuovo per l’Italia, anzi. L’Istituto di studi sulle società del Mediterraneo del Consiglio nazionale delle ricerche ha recentemente pubblicato “Storia dell’immigrazione straniera in Italia. Dal 1945 ai nostri giorni ” edito dalla Carocci. L’autore, Michele Colucci, ricercatore del Cnr-Issm e autore di numerosi volumi e saggi sulla storia di migrazioni, lavoro e politiche sociali, ha presentato il rapporto a ...

Migranti - Salvini alla Germania : “Charter per l’Italia’? Aeroporti chiusi come i porti” : “Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c’è e non ci sarà nessun aeroporto disponibile. Chiudiamo gli Aeroporti come abbiamo chiuso i porti“. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini parlando dell’eventualità che, come riportato da La Repubblica, a ottobre la Germania sarebbe intenzionata ad accelerare coi rientri e ...

Conte all’Onu : “Sui Migranti l’Italia è stata lasciata sola. Serve responsabilità condivisa” : L’Italia lasciata sola sui migranti quando invece servirebbe una “responsabilità condivisa“. E le accuse di sovranismo e populismo nonostante i concetti di “sovranità e popolo” siano Contenuti nell’articolo 1 della Costituzione“. Il premier Giuseppe Conte ha parlato all’Assemblea generale dell’Onu a New York. E ha affrontato quella che negli ultimi mesi è la principale emergenza affrontata ...

Migranti - Macron : “C’è una crisi politica tra l’Italia e il resto dell’Europa” : Il presidente francese, Emmanuel Macron, punta il dito contro l'Italia sulla questione Migranti dopo il nuovo caso della nave Aquarius: "C’è una crisi politica tra l'Italia e il resto dell'Europa. L'Italia ha scelto di non seguire più le leggi internazionali e in particolare quelle umanitarie del mare, secondo cui quando una nave è in una situazione umanitaria va nel porto più vicino".Continua a leggere

Migranti - Fico : “Italia salvi tutte le vite umane che può. Orbàn non fa interessi dell’Italia” : “Per me tutte le navi devono poter entrare nei porti e le persone devono poter sbarcare. Il punto centrale è che Europa vogliamo costruire. I paesi di Visegrad e Orban non fanno gli interessi degli italiani perché se tu non vuoi accogliere gli immigrati che arrivano in Italia costruisci un Europa chiusa ed egoista”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico in un dibattito alla festa di Mdp-Leu. L'articolo Migranti, Fico: ...

Migranti - Macron mette l’Italia all’angolo : «Via da Schengen chi non vuole Frontex» : Il presidente francese: bisogna rafforzare la guardia di frontiera e cambiare Dublino. Il freno di Roma

Migranti - Macron mette l’Italia all’angolo : “Via da Schengen chi non vuole Frontex” : «Quelli che ci spiegano che l’Europa non è capace di mettersi d’accordo, sono gli stessi che creano le crisi e le tensioni». È finito da poco il summit di Salisburgo dedicato a Brexit e immigrazione ed Emmanuel Macron mette nel suo caricatore un paio cartucce. Quindi aggiusta la mira: prima verso i Paesi di Visegrad, poi punta dritto verso l’Italia...