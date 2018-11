Migranti | l' Italia non firmerà il global compact Salvini | deciderà il

Migranti - Italia non firmerà il Global Compact : Il governo Italiano non sottoscriverà il ' Global Compact for Migration ' finché non sarà il Parlamento a esprimersi. Ad annunciarlo alla Camera bruciando sul tempo il premier Conte - intervenuto in ...

Gli spagnoli salvano i Migranti e vogliono "dirottarli" in Italia : Un altro caso diplomatico legato ai salvataggi in mare dei migranti potrebbe creare non pochi problemi a Spagna, Italia e Malta. Questa volta è il governo di Madrid che punta il dito contro Roma e La Valletta. In sostanza il governo spagnolo accusa l'Italia di aver rifiutato lo sbraco di 12 migranti in uno dei nostri porti. La stessa accusa è stata mossa contro Malta. Ma i fatti di quanto accaduto sabato a largo delle coste della Libia sono ...

Grecia - sgominata una banda criminale che portava i Migranti in Italia : Si occupavano di fare entrare clandestinamente i migranti nel nostro Paese, partendo dalla Turchia e attraversando tutta la Grecia.Nella giornata di lunedì la polizia ellenica ha sgominato un'organizzazione criminale dedita al traffico di esseri umani. Guidati da un siriano che aveva ottenuto l'asilo politico in Grecia ma aveva già precedenti penali per reati connessi al traffico di uomini, i membri dell'organizzazione garantivano un passaggio ...

Migranti a Pozzallo - Onu plaude a Italia : 9.27 L'Unhcr, agenzia Onu per i rifugiati, plaude alle operazioni che hanno permesso a oltre 220 Migranti di sbarcare "miracolosamente" a Pozzallo. "Questo barchino traballante ha portato le persone in mare per 3 giorni, senza cibo né acqua. Sono miracolosamente vivi a Pozzallo", twitta l'agenzia Onu, "altri invece sono scomparsi in queste stesse ore. "Il soccorso in mare è fondamentale,insieme a un meccanismo sicuro e prevedibile di approdo", ...

L’Italia accusa Malta : Migranti lasciati in mare 200 a Pozzallo “perché non annegassero” : L’imbarcazione ha virato verso L’Italia ed è approdata in serata a Pozzallo (Ragusa). Poi si è inclinata su un fianco: sbarcati tutti i migranti, fra loro anche cinque neonati. Il ministro dell’Interno: «Il pattugliatore maltese li ha abbandonati. È l’ennesima vergogna, degna di questa Unione europea incapace»

Migranti - Salvini contro Malta : abbandonato gommone diretto in Italia con 200 a bordo - vergogna : Nuovo scontro Italia-Malta sui Migranti. «Ci risiamo. Un pattugliatore maltese ha invertito la rotta, abbandonando un gommone con 150/200 immigrati in mezzo al Mediterraneo e in direzione...