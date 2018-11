Migranti | cos' è il Global migration compact

Migranti - Salvini : taglio ai costi e aiuti diretti - in Ghana 6 euro per ogni persona : Il vicepremier Salvini ha trattato l'argomento dei costi affrontati dall'Italia per accogliere i Migranti. Al Forum delle Associazioni Familiari il ministro dell'Interno ha proposto degli interventi diretti in Africa, così l'Italia spenderebbe meno dei 35 euro al giorno per ciascuno migrante. Il piano del leader della Lega consisterebbe nel chiudere i porti, regolamentare la concessione del diritto di asilo e ridurre le spese per i centri ...

Sbarcati a Pozzallo i 236 Migranti soccorsi a largo delle coste siciliane : Il ministro Salvini accusa Malta di non aver soccorso l'imbarcazione che era stata avvistata in zona di acqua maltese. 'Ci risiamo - tuona il vicepremier - è l'ennesima vergogna di questa Unione ...

Dl sicurezza - “così i piccoli Comuni rinascono grazie ai Migranti. Con il taglio degli Sprar danni alle economie locali” : Con un investimento da 600 a 800 milioni all’anno, l’accoglienza diffusa ha funzionato da volano sia per riattivare economie locali in crisi, sia per rivitalizzare imprese e servizi sociali. Alla vigilia del passaggio alla Camera del decreto sicurezza, Legambiente presenta il dossier ‘L’accoglienza che fa bene all’Italia’. Una raccolta di 28 storie che coinvolgono 100 Comuni e che raccontano come (bene) funziona l’accoglienza diffusa, che ha nel ...

Preservativi gratis ai Migranti - Salvini : "L'ultima cosa di cui c'è bisogno" : Non c'è intesa sul 'condom di Stato' per i migranti . Così i parlamentari grillini, mentre infuriano le polemiche sugli inceneritori, sono costretti a rinunciare ob torto collo alla proposta di ...

M5s costretto al dietrofront pure sui condom ai Migranti : Tireremo dritto, fino alla prima curva,. Ma chi ha detto che la solidarietà tra gli alleati di governo sta venendo meno? Che anche su materie non comprese dal contratto gialloverde sia difficile ...

Fotografie - abiti e ossa : così Cristina dà un nome ai Migranti morti in mare : A prima vista doveva avere diciotto anni. Date un’occhiata alla cresta iliaca, disse una delle dottoresse. La cresta iliaca non era ancora fusa, e succede da adulti: il ragazzo era più giovane, forse sedici anni. Passarono alla dentizione. Estrassero facilmente il secondo e il terzo molare. Il terzo aveva la radice che cominciava appena a formarsi....

Migranti - dopo la Francia anche la Svizzera rimanda clandestini di nascosto in Italia : Il tema Migranti, ormai, negli ultimi anni è sempre più trattato. Specialmente da quando al governo Italiano è arrivato Matteo Salvini che ha cominciato una politica di respingimenti massiccia, mettendosi contro diversi Stati europei e Bruxelles stessa. dopo la Francia, ora anche la Svizzera avrebbe cominciato a mandare clandestini in Italia di nascosto dalle autorità Italiane. Migranti, SkyTg24 svela che la Svizzera farebbe come la ...

Migranti - Naufragio al largo delle coste sarde : U n altro Naufragio nel Mediterraneo ma, stavolta, vicino alle coste italiane, precisamente a quelle della sardegna: un barchino sul quale sarebbero stati imbarcati 13 Migranti, forse di nazionalità ...

Migranti - cos'è il Global compact dell'Onu : il patto che ci condanna all'invasione : È ciò che dice anche Salvini, la cui politica noi giudichiamo molto positivamente'. Già, vedremo a questo punto se l' Italia siederà al tavolo di Marrakesh. di Alessandro Sansoni

Migranti - Csm : Dl Sicurezza lede garanzie costituzionali - : Arriva il parere negativo della sesta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura sulle norme volute da Salvini in tema di Migranti: "troppa discrezionalità al questore" e "troppa ...

Csm : nella parte su Migranti Dl Sicurezza non rispetta Costituzione : Secondo la Sesta Commissione del Csm alcuni articoli del decreto Sicurezza, nella parte che si occupa di migranti e richiedenti asilo, non rispetterebbero le norme costituzionali. Si tratta di un ...

Decreto Sicurezza - parere del Csm : “Su Migranti e richiedenti asilo norme costituzionali non rispettate” : norme costituzionali non rispettate da alcuni articoli del Decreto Sicurezza, nella parte che si occupa di migranti e richiedenti asilo. Lo segnala la Sesta Commissione del Csm in un parere destinato al ministro della Giustizia e che mercoledì prossimo sarà all’esame del plenum. Si tratta di un corposo documento, approvato all’unanimità e di cui sono relatori il laico Alberto Maria Benedetti (M5s) e il togato Paolo Cricuoli (Magistratura ...

Pensioni e Migranti - così la Lega vuole rivoluzionare l'Inps : La Lega punta a sostituire il presidente dell'Inps Tito Boeri con il "consigliere" di Matteo Salvini, Alberto Brambilla...

