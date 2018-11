Migranti | Conte | Global compact sarà sottoposto al Parlamento

Migranti - Conte : "Grazie a Tunisia per controllo flussi" : 'Colgo l'occasione per ringraziare la Tunisia dell'importante lavoro svolto riguardo il controllo dei flussi migratori'. Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, durante la ...

Migranti - Conte : “L’Italia gode della fiducia di Trump e di grandi Paesi - avanti così” : Il premier Giuseppe Conte incassa i complimenti del presidente degli Stati Uniti Trump, sulle politiche migratorie e sull'economia: "Ieri le parole di Putin, oggi quelle di Donald Trump. L'Italia gode della fiducia di grandi Paesi, andiamo avanti così", ha commentato il presidente del Consiglio.Continua a leggere

Trump chiama Conte : «Condivido al 100% la linea dura sui Migranti» : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha telefonato al premier italiano Giuseppe Conte. «Ho appena parlato con il primo ministro italiano Giuseppe Conte su diversi argomenti,...

Trump telefona a Conte : "D'accordo al 100% con la linea dura dell'Italia sui Migranti" : Donald Trump ha scritto su Twitter di aver parlato col premier italiano Giuseppe Conte: "L'Italia sta adottando una linea molto dura sulla immigrazione illegale e io sono d'accordo al 100% con le loro posizioni", afferma il presidente americano.Just spoke with Prime Minister @GiuseppeConteIT of Italy concerning many subjects, including the fact that Italy is now taking a very hard line on illegal immigration... — Donald J. Trump ...

