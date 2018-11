Mi hanno fatto patire la fame | adesso detesto chi mi controlla

Di Maio : "Non sempre i padri dicono ai figli cosa hanno fatto" : "Io posso chiedere a un padre cosa ha fatto nella vita, ma non sempre i padri lo dicono ai figli. Detto questo non voglio scaricare mio padre". Luigi Di Maio lo dice a DiMartedì su La7 a proposito dell'inchiesta de Le Iene dalle quali emergerebbe che Di Maio senior, Antonio, avrebbe impiegato operai in nero nella sua ditta edile. Il vicepremier M5s puntualizza però che "Renzi e Boschi erano ...

Ancelotti ha fatto poco turn over - hanno deluso i senatori : Il contrario di Genoa-Napoli Napoli-Chievo è stata l’esatto contrario di Genoa-Napoli. A Marassi la squadra vinse una partita che sembrava irrimediabilmente perduta, su un campo impossibile. E tutti, anche noi, scrivemmo di un ulteriore salto di qualità. Da sempre, almeno chi scrive, siamo convinti che a certi livelli la differenza sia nella testa. È lì che si vincono le partite. È a quel punto che la fortuna corre in tuo aiuto. Come ...

Lega - gli avvocati di Maroni costavano dieci volte quelli di Bossi. Soldi alle associazioni e i bilanci esplosi in due anni : ecco che fine hanno fatto i 49 milioni scomparsi : Novecentocinquanta euro all’ora. Più l’Iva, la cassa forense, il rimborso spese. È il contratto siglato dall’avvocato Domenico Aiello e la Lega il 18 aprile del 2012. Travolto dagli scandali giudiziari, Umberto Bossi si era dimesso da segretario solo 13 giorni prima e il partito era stato affidato a un triumvirato composto da Manuela Dal Lago, Roberto Maroni e Roberto Calderoli. È quest’ultimo – insieme all’allora ...

Banche - Nouy : "Italiane hanno fatto un buon lavoro nel ridurre esposizione NPL" : ... che Nouy ammette "non è il benvenuto" , perché "avrebbe un impatto sulla disponibilità del credito all'economia". "Sarebbe un vero peccato se le Banche italiane, che si sono impegnate così a fondo ...

Mauro Corona : 'Psicofarmaci e alcol mi hanno fatto bene'/ Video Cartabianca : interrogazione parlamentare Pd - IlSussidiario.net : Mauro Corona Cartabianca, dichiarazione choc: 'Psicofarmaci e alcol mi hanno fatto bene'/ Video, è caos: interrogazione parlamentare Pd.

Carta Bianca - Mauro Corona : “Prendevo psicofarmaci con birra e vino - mi hanno fatto bene”. La Berlinguer si dissocia : Mauro Corona e Bianca Berlinguer fanno ormai coppia fissa a Carta Bianca, il talk show in onda su Rai3, tra siparietti e scambi di battute accese. Le dichiarazioni dello scrittore nel corso dell’ultima puntata, i cui ascolti hanno segnato una crescita fino al 6% di share, hanno alzato un vero e proprio polverone. Colpa di una frase pronunciata dall’alpinista in riferimento a un momento difficile vissuto nella sua vita privata: “Per ...

Cartabianca - Mauro Corona : "Alcol e psicofarmaci mi hanno fatto bene". Bufera per le parole dello scrittore : Una vera e propria Bufera si abbatte su Mauro Corona. Tutta colpa di una frase pronunciata durante il tradizionale intervento a Cartabianca, dove da mesi dà vita a inediti siparietti con Bianca Berlinguer.Stavolta niente battibecchi o scontri frontali, bensì una battuta legata ad un momento difficile vissuto di recente dallo scrittore. “Per la prima volta ho dovuto ricorrere a psicofarmaci, il mio medico preferito mi ha dato questi ...

Toninelli #AllaLavagna. E i social ironizzano : "Cosa hanno fatto per avere questa punizione?" : Dopo Salvini, Alla Lavagna ci va Danilo Toninelli. Il ministro delle Infrastrutture, protagonista del programma di Rai 3 in cui i bambini intervistano politici e personaggi famosi, ha risposto a varie domande. E la rete ha ironizzato sui suoi interventi. "Il nuovo professore di magia contro le scie chimiche e i poteri forti", scrive qualcuno, alludendo alle passate dichiarazioni del ministro. "Quando Toninelli era carabiniere, i carabinieri ...

Giornata della tv : i programmi italiani che hanno fatto la Storia : Studio Uno (1961 - 1966)Lascia o Raddoppia (1955)Pronto, Raffaella? (1983 -1985)L'altra domenica, Indietro Tutta, Quelli della nottePORTOBELLO (su Raidue dal 1977 al 1983 e per un breve periodo nel 1987)Maurizio Costanzo Show (dal 1982 a oggi)DRIVE IN (Canale 5 1983-1988)GIOCHI SENZA FRONTIERE (Raiuno, dal 1965 al 1982 e dal 1988 al 1999Festivalbar (1983 - 2007)Non è la Rai (in onda tra il 1991 e il 1995 su Canale 5 e Italia 1)Amici (1992-1997, ...

Economia - in Calabria oltre 180 mila giovani hanno fatto le valigie : ... di questi, quasi un terzo, il 63,9%, è convinto che si tratti di un problema molto grave, diffuso e strutturale della nostra Economia, e il 30,4% abbastanza grave ma dovuto principalmente agli ...

Migranti - l accusa di Mediterranea 'Libici hanno fatto irruzione sulla Nivin' : Forze armate libiche avrebbero fatto irruzione intorno alle 11.40 sulla motonave Nivin ferma nel porto di Misurata con 71 Migranti a bordo soccorsi nel Mediterraneo che da dieci giorni si rifiutano di ...

Migranti - l'accusa di Mediterranea : "Libici hanno fatto irruzione sulla Nivin" : Secondo la missione italiana le forze armate sarebbero salite sulla motonave ferma nel porto di Misurata con 71 Migranti a bordo

A causa di un attacco informatico sono a rischio i dati di migliaia di persone che hanno fatto acquisti online su Vision Direct : Vision Direct – una nota società che vende via internet lenti a contatto e prodotti per la cura degli occhi – ha subìto un attacco informatico in seguito al quale gli hacker potrebbero aver ottenuto i dettagli sulle carte credito

GF Vip - Francesco e Giulia hanno fatto pace - Gianmarco su Jane : 'Mi ha deluso' : Nuovo appuntamento con le notizie sul Grande Fratello Vip, il reality-show che tornerà stasera 19 novembre in prima serata su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Francesco Monte e Gianmarco Amicarelli. Se l'ex tronista tarantino ha avuto un incontro chiarificatore con Giulia Salemi, il compositore ha rilasciato un'intervista a Domenica Live per esprimere la sua delusione nei confronti della fidanzata Jane Alexander. GFVip 3: Francesco ...