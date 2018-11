Meteo Arriva il freddo invernale | peggioramento nel weekend | nuove piogge da venerdì

Meteo : arriva alta pressione - leggero miglioramento ma abbassamento temperature : Situazione Un vortice ciclonico è in azione al Centrosud e dispensa maltempo su diverse regioni . Nel corso di martedì si posizionerà sul basso Adriatico, al largo della Puglia, ivi sostando per ...

Allerta Meteo - forte maltempo al Centro/Sud : fine Novembre dal sapore d’Inverno - arriva il freddo e anche la prima neve [MAPPE] : 1/15 ...

Arriva il ciclone. Il Meteo che fa tremare l’Italia : neve e gelo in arrivo : Clima invernale in agguato. Secondo le previsioni del team del sito www.iLmeteo.it, infatti, un ciclone atlantico sta per raggiungere le regioni meridionali portando un’altra forte ondata di maltempo che determinerà un improvviso crollo termico. Già nel corso della giornata il tempo comincerà a cambiare con l’ingresso di venti di Bora e lo spostamento del ciclone verso il basso Adriatico. Il maltempo continuerà ad imperversare al Sud e anche ...

Meteo - l'inverno fa sul serio e arriva in anticipo : che cosa sta per succedere : Un ciclone atlantico sta per raggiungere le regioni meridionali portando un'altra forte ondata di maltempo che determinerà...

Allerta Meteo - maltempo estremo al Centro/Sud : arriva il freddo - allarme per venti impetuosi - tornado e temporali [MAPPE] : 1/25 ...

Allerta Meteo - lo scirocco innesca una nuova ondata di maltempo : allarme alluvioni - nubifragi e tornado. E arriva la prima grande nevicata [MAPPE] : 1/12 ...

Meteo - Italia ostaggio del maltempo. E arriva la neve Previsioni : Italia ostaggio del maltempo e arriva la neve. L'Italia continua ad essere inserita in un flusso di correnti instabili che a volte generano vortici ciclonici che provocano ondate di maltempo....

Allerta Meteo Emilia-Romagna : calo termico - arriva la neve fino in pianura : “Il veloce transito di una depressione di origine polare porterà precipitazioni diffuse dalla serata di lunedì 19 novembre accompagnate da un calo termico. Dalla serata si prevedono nevicate inizialmente sull’appennino centro occidentale con quota neve in successivo abbassamento fino alla pianura centro occidentale nelle prime ore di martedì 20 con fenomeni in esaurimento nel pomeriggio. I quantitativi previsti vanno indicativamente ...

Meteo - l'inverno è arrivato : nuova allerta in Sardegna e Campania : Un vortice ciclonico di origine atlantica sta raggiungendo la Sardegna e il mar Tirreno, facendo peggiorare in maniera drastica il tempo su tutta l'Italia. Il team di ilMeteo.it avvisa che...

Meteo - l'inverno è arrivato : la burrasca si sposta nel centro Italia : Un vortice ciclonico di origine atlantica sta raggiungendo la Sardegna e il mar Tirreno, facendo peggiorare in maniera drastica il tempo su tutta l'Italia. Il team di ilMeteo.it avvisa che nelle ...

Meteo - arriva la neve (anche a quote medio-basse) : Al nord saranno due giorni di freddo intenso, situazione diversa al sud dove da domani è previsto un deciso miglioramento

Meteo - arriva il freddo dalla Russia : da domani temperature in calo : Una nuova ondata di mal tempo pare stia per abbattersi in Italia. L'estate di San Martino pare essere definitivamente alle porte. Durante l'ultima settimana infatti, le temperature sono state quasi estive e scarse sono state le precipitazioni arrivate. Sul nostro Bel Paese però, pare stia per arrivare un'ondata di freddo che cambierà completamente il clima a cui gli italiani si erano abituati in questi ultimi giorni. Nei giorni scorsi infatti, ...

Meteo - LE PREVISIONI : NEVE IN PIEMONTE E LOMBARDIA/ Ultime notizie : l'inverno sta arrivando - IlSussidiario.net : PREVISIONI METEO: NEVE in arrivo. Ultime notizie, aria gelida proveniente dall'est Europa: LOMBARDIA e PIEMONTE imbiancate