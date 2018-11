Meteo | abbassamento delle temperature e pioggia Cosa succederà nel fine settimana

Meteo : arriva alta pressione - leggero miglioramento ma abbassamento temperature : Situazione Un vortice ciclonico è in azione al Centrosud e dispensa maltempo su diverse regioni . Nel corso di martedì si posizionerà sul basso Adriatico, al largo della Puglia, ivi sostando per ...

Previsioni Meteo Lombardia : in arrivo brusco abbassamento delle temperature : “Oggi, giovedì, alta pressione sul Centro Europa in spostamento verso nordest: sereno sulle Alpi, nebbia o nubi basse in pianura. Venerdì ingresso di aria fredda da est con rinforzo dei venti, deboli precipitazioni su Prealpi e Nordovest. Sabato ancora flusso orientale freddo debolmente instabile con deboli precipitazioni sui rilievi, nevose oltre 800-1000 metri. Domenica temporanea fase anticiclonica con rasserenamento e forte calo delle ...