Messina-Castrovillari rinviata | ecco il motivo

(Di mercoledì 28 novembre 2018)– Si stanno giocando alcune partite valide per il campionato di Serie D, non sono mancate le emozioni nell'ultimo weekend ma adesso è il momento di scendere subito in campo. Nel frattempo è statala partita tra, il club siciliano non sta attraversando un buon momento ed il rinvio della partita non permette il riscatto. La gara non si è disputata per impraticabilità del campo in seguito alla pioggia, il pallone in molti punti non rimbalzava e dopo un sopralluogo dell'arbitro è arrivata la decisione definitiva del rinvio. La comunicazione della nuova data arriverà nelle prossime ore.