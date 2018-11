Messico | arbitro vittima di razzismo inizia lo sciopero della fame

calcioweb.eu

"Inizio lofinché non verranno riconosciuti i miei diritti". Lo ha annunciato l'messicano Adalid Maganda che si e' piazzato davanti la sedeFedercalcio dele che protesta contro presunti episodi didi cui sarebbe stato, proprio da parte delle istituzioni calcistiche, in particolare da Arturo Brizio, presidentecommissione arbitri. "Non sono qui a lottare per i soldi, ma per la giustizia, per la mia dignità, ho raggiunto certi livelli solo con il mio lavoro e senza regali da parte di nessuno", ha dichiarato Maganda, messicano di origini africane, che è stato escluso dai quadri arbitrali anche se, in sede di contrattazione, gli era stato offerto di rientrare, ma di partire dalle categorie inferiori.