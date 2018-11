Mertens: «Liverpool unico pensiero? No, prima c’è l’Atalanta»

ilnapolista

: Champions League, il Napoli stende la Stella Rossa 3-1 - RaiNews : Champions League, il Napoli stende la Stella Rossa 3-1 -

(Di giovedì 29 novembre 2018) L’intervista a Sky Driesintervistato da Sky al termine di Napoli-Stella Rossa: «Mi piace Napoli, la gente mi tratta bene fin dal primo giorno e oggi ancora meglio. Sono molto contento, ma resto belga. Oggi ho fatto 100 gol, ma i tifosi mi vorrebbe bene anche se non segnassi».e il rapporto con la squadra: «Abbiamo un grupo molto forte, io voglio giocare il più possibile perché voglio fare la differenza per la squadra. Siamo una squadra che gioca da tanto tempo insieme, e la cosa si vede ad ogni giocata. Possiamo fare male a qualunque avversario».? «No,c’è l’Atalanta in trasferta. Solo dopo arriverà la Champions».Il gol su assist di Hamsik: «Marek ha fatto un grande passaggio, però poi gli ho detto che voglio superarlo nella classifica dei gol».L'articolo: «? No,...