Melanoma | colpisce di più al Nord Italia | l’immunoterapia “un’arma efficace”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Ildi più neldel nostro Paese. Nel 2018 si stima che insaranno diagnosticati 13.700 nuovi casi di questo tumore della pelle particolarmente aggressivo in fase avanzata, con un’incidenza raddoppiata in poco più di dieci anni (erano circa 7.000 nel 2007). E le nuove diagnosi riscontrate nel Mezzogiorno rispetto al Settentrione sono il 45% in meno tra gli uomini e il 42% in meno tra le donne. Uno dei motivi principali di questa netta differenza è da ricercare nei fototipi più elevati (cioè nella maggiore capacità della pelle di reagire all’esposizione solare), molto diffusi al Sud e in grado di svolgere un ruolo protettivo. Oggi sono disponibili armi efficaci per controllare la malattia anche nella fase avanzata, come. Un approccio a cui la Fondazionededica il convegno internazionale Immunotherapy Bridge che si apre oggi a Napoli ...