Mauro Icardi | il regalino a 34 compagni dell' Inter per il titolo di Capocannoniere | a

Mauro Icardi regala un Rolex a tutti i compagni di squadra. E Wanda Nara commenta : “A me niente - neanche un braccialetto di legno” : Si vince in gruppo e mai da soli, avrà pensato Mauro Icardi. Il campione argentino grazie ai suoi ventinove gol in Serie A nella scorsa stagione ha conquistato il titolo di capocannoniere trascinando l’Inter in Champions League. Il bomber nerazzurro si gode il titolo ma consapevole di aver raggiunto questo traguardo grazie ai suoi compagni di squadra ha deciso di ringraziarli a suo modo. A Londra, dove il gruppo guidato da Spalletti si ...

Wanda Nara : «Io libera e bella. Non vorrei Cr7 - per me c'è solo Mauro Icardi» : Da oggi Wanda Nara non è solo la signora Icardi. Ora disegna moda, vende la sua Wan Collection. Niente lusso. È una collezione «per le donne che fanno tante cose, proprio come...

Inter - il Real Madrid insiste : vuole Mauro Icardi (RUMORS) : In casa Inter la testa è rivolta all'anticipo della tredicesima giornata, che la vedrà impegnata questa sera, allo stadio Meazza, contro il Frosinone, alla ricerca del riscatto dopo la brutta sconfitta subita contro l'Atalanta a Bergamo prima della sosta. Non dovrebbe giocare dall'inizio Mauro Icardi, che potrebbe essere preservato in vista del tour de force che vedrà i nerazzurri impegnati in Champions League contro il Tottenham e in campionato ...

Inter - Spalletti ‘lancia’ il nuovo Icardi : “verremo sorpresi da ciò che farà Mauro” : Inter, Luciano Spalletti ha spiegato l’evoluzione che Mauro Icardi potrebbe avere nelle prossime settimane a seguito di un lavoro di raccordo specifico “Verremo sorpresi, Icardi ha veramente delle potenzialità infinite e dovremo esser bravi ad aiutarlo sempre di più per metterlo in condizione di esprimersi per le sue caratteristiche. Si sta dannando l’anima per essere di raccordo anche con la squadra e venire a creare il ...

Domenica live parla la sorella di Mauro Icardi : Ivana Icardi sorella del calciatore Mauro Icardi è stata ospite a “Domenica live” per mandare un appello al fratello, che non le parla più, e per fare chiarezza sulla “lite” con la moglie del campione, Wanda Nara, balzata sotto i riflettori quando Ivana ha partecipato al Grande Fratello argentino. «Non ho mai detto nessuna cattiveria su di loro, per me mio fratello è parte della mia vita, anche se non ci vediamo tanto come mi piacerebbe», ...

IVANA ICARDI - SORELLA DI Mauro/ 'Wanda Nara? Sono felice che mi...' - IlSussidiario.net : IVANA ICARDI attacca Wanda Nara, causa del mancato rapporto con il fratello MAURO. La replica social della moglie del capitano dell'Inter.

La sorella di Icardi a Domenica Live : “Non parlo con Mauro e Wanda Nara” | VIDEO : La sorella di Icardi, a Domenica Live, nella puntata del 18 novembre 2018, ha raccontato dei suoi problemi di famiglia e di come non riesca più a parlare con suo fratello e con la sua consorte ovvero con Wanda Nara. La giovane ha raccontato il suo dramma e svelato alcuni retroscena della vicenda. A quanto pare, infatti, la giovane voleva partecipare al Grande Fratello, ma le è stato sconsigliato. Ecco le sue parole La sorella di Icardi a ...

La sorella di Icardi a Domenica Live : “Non parlo con Mauro e Wanda Nara”| VIDEO : La sorella di Icardi, a Domenica Live, nella puntata del 18 novembre 2018, ha raccontato dei suoi problemi di famiglia e di come non riesca più a parlare con suo fratello e con la sua consorte ovvero con Wanda Nara. La giovane ha raccontato il suo dramma e svelato alcuni retroscena della vicenda. A quanto pare, infatti, la giovane voleva partecipare al Grande Fratello, ma le è stato sconsigliato. Ecco le sue parole La sorella di Icardi a ...

Domenica Live - parla la sorella di Mauro Icardi : “Lui e Wanda Nara non mi parlano più. Lei dice che chiedevo soldi per rifarmi il seno : bugie” : Ivana Icardi, sorella dell’attaccante dell’Inter Mauro, è stata ospite a Domenica Live e a Barbara D’Urso ha raccontato di non avere più rapporti con il fratello e sua moglie Wanda Nara: “Io non ho mai detto parole cattive su di loro perché per me mio fratello è una parte della mia vita anche se non ci vediamo tanto quanto mi piacerebbe. Ma veramente non so cosa succede, non so se ce l’ha con me o con la mia famiglia. Io ...

Domenica Live - la sorella di Mauro Icardi piange : 'Wanda Nara non mi fa vedere i nipotini' : Tra moglie e marito non mettere il dito. A meno che non si tratti della sorella e non è di una qualsiasi. Ivana Icardi in lacrime a Domenica Live, nel salotto di Barbara D'Urso . Stessi occhi di ...

Domenica Live - Ivana Icardi : "Parlo a mio fratello Mauro ma lui non mi risponde" : Ivana Icardi è stata ospite di Domenica Live. La sorella del calciatore ha raccontato di non aver buoni rapporti con Wanda Nara, al compagna del fratello. La ragazza, seconda classificata al Grande fratello argentino, ha ribadito a Barbara d'Urso diversi problemi nel legame col calciatore e la cognata.prosegui la letturaDomenica Live, Ivana Icardi: "Parlo a mio fratello Mauro ma lui non mi risponde" pubblicato su Gossipblog.it 18 novembre ...

Maxi Lopez torna a parlare di Wanda Nara ed Icardi : “nessun rapporto con Mauro - con la mia ex moglie invece…” : Maxi Lopez torna a palare del rapporto turbolento con Wanda Nara e Mauro Icardi: le parole del calciatore del Vasco da Gama Maxi Lopez, dopo essere stato coinvolto nel triangolo amoroso che ha portato alla fine del suo matrimonio con Wanda Nara, torna ad anni di distanza dai fatti sull’argomento. “Non ho alcun rapporto con Icardi, lui è il marito della mia ex moglie. – ha precisato a Globoesporte il calciatore del Vasco da Gama ...

Mauro Icardi è il giocatore del mese di ottobre della Serie A! : Purtroppo non ci sarà alcuna card o sfida creazione rosa in FIFA 19 ma è già un passo avanti rispetto al passato! L’AIC, l’Associazione Italiana Calciatori (e quindi non la Lega Serie A con cui EA Sports ha l’accordo), in collaborazione con la rivisto online “L’Ultimo Uomo” assegneranno a partire già dal mese di ottobre […] L'articolo Mauro Icardi è il giocatore del mese di ottobre della Serie A! ...

Tg5 : Mauro Icardi al Real Madrid - ma è uno scherzo a Paolo Bonolis : Edizione delle 20 del Tg5 di venerdì 9 novembre, ospite Paolo Bonolis per lanciare la nuova edizione di Scherzi a parte. Sul finale si collegano col collega dello sport per un servizio sulle italiane in Champions, ma il giornalista lancia una bomba appena giunta da Madrid: Mauro Icardi verso il Real Madrid, con tanto di prima pagina del Marca (quotidiano sportivo spagnolo). Il giornalista prosegue raccontando che Wanda Nara, moglie e ...