: Maturità 2019: tutte le novità del nuovo esame - scuolainforma : Maturità 2019: tutte le novità del nuovo esame - italstudy : MIUR maturità 2019, addio versione classica. Prova mista Latino e Greco - dgmag : Maturità 2019: le novità #scuola #maturita #notizie #maturita2019 #dgmag #28Novembre -

(Di mercoledì 28 novembre 2018): cosa cambia dalle precedenti? Il MIUR con prot. n.3050 del 4 ottobre 2018, aveva fornito le prime indicazioni operative per l’di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018/. Tra leil numero degli scritti: due anziché tre. È stata eliminata la terza prova elaborata dai commissari d’, dando maggior peso ai due scritti redatti a livello nazionale da un team di esperti.Inoltre, non saranno più scontate come il precedente anno scolastico le materie della seconda prova. Per lo scientifico, ad esempio, la struttura della prova prevede la soluzione di un problema a scelta tra due proposte e la risposta a quattro quesiti tra otto proposte. La prova potrà riguardare ambedue le discipline caratterizzanti: matematica e fisica. Inoltre per la prima volta vengono rese disponibili apposite griglie nazionali di valutazione, ...