Matteo Renzi e la provocazione a Salvini: “Berlusconi è un pischello rispetto a Salvini”

blogitalia.news

: Io adoro #Renzi. Dice 'non parlerò mai del padre di #DiMaio, sono un signore' mentre con l'altra mano ne scrive in… - ManlioDS : Io adoro #Renzi. Dice 'non parlerò mai del padre di #DiMaio, sono un signore' mentre con l'altra mano ne scrive in… - mante : Solidarietà a Matteo Renzi i cui ex ministri, da lui tenuti (quasi) in palmo di mano, prima durante e dopo il disas… - F_DUva : Grazie al ministro @BonisoliAlberto per la sua tenacia! È riuscito a far ripartire la #18App risolvendo il guaio… -

(Di mercoledì 28 novembre 2018)stuzzica e provoca il leader della Lega ed esclama: “Dobbiamo chiedere scusa a Berlusconi” Fermi tutti: “Dobbiamo chiedere scusa a Silvio Berlusconi”. Chi lo dice? Presto detto,. Certo, si tratta di un attacco a. Ma quelle parole restano. Afferma l’ex premier: “Io adesso la dico. Lo so che ci rimanete male, ma adesso la dico, la dico, la dico: dobbiamo chiedere scusa a Silvio Berlusconi. Perchéalle norme ad personam di, Berlusconi era un”. Così, in una diretta su Facebook. per portare un durissimo attacco alla nuova ossessione della sinistra, ossia il vicepremier leghsita. Ma restano quelle parole su Berlusconi e sulla crociata della sinistra stessa contro le cosiddette leggi ad personam, crociata evaporata con questo post dell’attuale senatore democratico., ...