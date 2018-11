Mattarella | Le finanze solide sono un bene pubblico fondamentale per la tutela dei

ilgiornale

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Ha incontrato i magistrati di nuova nomina della Corte dei Conti. E in questa circostanza, Sergio, ha sottolinato l'importanza delleper la stabilità del Paese, unita comunque al rispetto dei diritti di tutti: "Una delle sfide più impegnative del tempo in cui viviamo sta nella ricerca di un contemperamento tra esigenze di bilancio edei diritti sociali sanciti dalla Costituzione".Bilanciare solidità finanziaria e dirittiPer il Capo dello Stato è "un tema delicato, che richiede di agire sempre con grande saggezza". E ha aggiunto: "Vi, da un lato, diritti incomprimibili che devono essere salvaguardati, con priorità su altri interessi, anche a fronte di pressanti esigenze di bilancio". Ma il Presidente della Repubblica ha però ricordato quanto siano necessarie "pubblichee stabili" per fare in modo che sianoti i diritti sociali ...