Mattarella: bilancio è un bene pubblico

"La Corte Costituzionale ha ricordato che 'ilè unnel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche". Così il presidenteparlando ai magistrati di nuova nomina della Corte dei Conti. Poi un monito: senza "finanze pubbliche solide" non è possibile tutelare i diritti sociali in modo efficace, assicurando "equità intergenerazionale".(Di mercoledì 28 novembre 2018)