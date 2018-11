Mastandrea all' esordio da regista | ' Una sfida dirigere la mia fidanzata'

Ride - insinuante e prodigioso esordio di Valerio Mastandrea alla regia. Al Torino Film Festival un film atipico e “resistente” : Lasciatemi libera di non piangere ai funerali di mio marito. È una richiesta di indipendenza politica, culturale, e intima che Valerio Mastandrea cuce addosso a Carolina (Chiara Martegiani, nella realtà sua moglie) protagonista di Ride: piccolo, insinuante e prodigioso esordio alla regia dell’attore romano in Concorso al 36esimo Torino film Festival. A Carolina è morto il marito in fabbrica durante un turno di notte. Una morte bianca che è ...