Maratona Pieraccioni su Infinity | aspettando ‘Se Son Rose’

(Di mercoledì 28 novembre 2018)Sta scadendo il count-down per l'uscita nelle sale del nuovo film di Leonardo"Se son rose…". Per riassumere la trama, alla maniera dell'attore- regista: "Cosa succederebbe se qualcuno mandasse di nascosto alle tue ex dal tuo cellulare il messaggio: 'Sono cambiato. Riproviamoci!?'". E' proprio quello che succede nel corso del film.La tredicesima commedia firmata da, vuole portare in scena le diverse sfaccettature dell'amore ed ogni ex del protagonista vuole rappresentare lo stereotipo per cui le coppie si lasciano. La pellicola però è anche un inno all'amore dedicato alla figlia Martina che, come dichiara l'attore, è e resterà l'unica donna della sua vita.