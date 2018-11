Manovra | Tria | se Ue conferma la bocciatura serve decisione di forte responsabilità

Manovra - Tria : la procedura Ue impone forte responsabilità e un’operazione verità sui conti : Il monito del ministro dell’Economia in audizione al Senato: la prospettiva di una procedura d’infrazione sul debito mette il governo di fronte alla necessità di assumere una decisione di forte responsabilità...

Manovra - governo tratta con la Commissione Ue. Tria al Senato : Riteniamo che la traiettoria di bilancio scelta dall'Italia sia controproducente per l'economia italiana stessa. I tassi di interesse sono cresciuti parecchio, c'è un impatto sull'economia reale, ...

Manovra/ Ultime notizie - Conte e Tria vogliono deficit al 2.2% - Di Maio "Reddito e Quota 100 non slitteranno' - IlSussidiario.net : MANOVRA, Di Maio 'tiene il punto' con Ue, "ok riduzione del debito ma non facciamo slittare alcuna riforma'. Ultime notizie novità sulla legge di Bilancio

Manovra - governo lavora su deficit. Oggi informativa di Tria in Senato - : Per evitare la procedura d'infrazione, Conte e il ministro dell'Economia starebbero spingendo per approvare in Cdm un calo al 2,2%. Apertura a rivedere i numeri anche dei vicepremier. Tria in Aula per illustrare "le decisioni del governo in materia di bilancio"

Manovra - domani Tria riferisce al Senato : 20.19 Il ministro dell'Economia, Tria, sarà domani mattina alle 11 in Aula al Senato per illustrare "le decisioni del governo in materia di bilancio". L'informativa era stata richiesta la scorsa settimana dalle opposizioni, in seguito alla bocciatura della Manovra da parte della Commissione europea.

Manovra : stasera vertice a quattro tra Conte - Tria e i due vicepremier : Il tono del colloqui effettuati dal premier Giuseppe Conte con il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker è stato estremamente cordiale e a tratti anche amichevole. Entrambi hanno cercato di far vedere che i rapporti non sono tesi, anche scambiando alcune battute ognuno nella lingua dell'altro. Ma la sostanza dell'incontro non è cambiata di una virgola, come Juncker non ha mancato di sottolineare. Il prossimo 19 dicembre la ...

Tria e l'Epifania di una Manovra compatibile con l'Europa : Facciata formale a cura di Conte e Junker . Portata effettiva e prospettive concrete by Tria e Moscovici . La differenza del vertice di Bruxelles l'ha fatta il ministro dell'Economia in sintonia col presidente della Bce Mario Draghi e con la Banca d'Italia. Nessuna chiusura: 'Il lavoro proseguirà nei prossimi giorni per avvicinare i rispettivi punti di vista e cercare una ...

Manovra - l’esilarante conferenza stampa sulla bocciatura. Crozza-Tria : “Penso solo a scappare” ma qualcosa glielo impedisce : Nel corso di Fratelli Di Crozza, il programma di Maurizio Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – un esilarante Tria si ritrova incatenato alla scrivania da Salvini e Di Maio per evitare che possa andare in Europa. Il Ministro dell’Economia commenta così la bocciatura della Manovra da parte dell’Ue: “ io penso solo a una cosa: a scappare” Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo ...

Manovra - Conte e Tria incontrano Juncker. Il premier : «Non litighiamo - we are friends» : ... in una cena di lavoro che vede seduti da un lato il presidente Juncker e i suoi responsabili economici Moscovici e Dombrovskis, e dall'altro il premier Conte e il suo ministro dell'economia Tria. È ...