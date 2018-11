Manovra | Tria | Nessuno può farci la morale | ma aperti ai miglioramenti

Tria su Manovra : 'nessuno venga a farci la morale sulla crescita' : "Nessuno venga a farci la morale sulla crescita". E' quanto ha detto il ministro dell'economia, Giovanni Tria, parlando in aula del Senato, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa Askanews.

Manovra - Tria : 'tenere conto dell'incertezza economica e dello spread elevato' : Nella definizione della Manovra "dobbiamo tenere conto dell'incerto contesto economico in cui ci troviamo e dell'alto livello dello spread che incide su tale contesto". Così il ministro dell'economia, Giovanni Tria intervenendo in aula del Senato sulla legge di bilancio, stando a quanto riportato da Askanews.

Tria : su Manovra serve responsabilità : 11.52 Se confermata dall'Ecofin, la bocciatura Ue della Manovra "apre alla proposta di infrazione sul debito, prospettiva che pone il governo e il Parlamento di fronte alla necessità di assumere una decisione di forte responsabilità e di attuare una operazione di verità". Lo ha detto il ministro dell'Economia. Tria aggiunge:Manovra "moderatamente espansiva",crisi 2008 segna ancora i dati su Pil e disoccupazione, "aumentata in modo ...

Manovra/ Ultime notizie - Conte e Tria vogliono deficit al 2.2% - Di Maio "Reddito e Quota 100 non slitteranno' - IlSussidiario.net : MANOVRA, Di Maio 'tiene il punto' con Ue, "ok riduzione del debito ma non facciamo slittare alcuna riforma'. Ultime notizie novità sulla legge di Bilancio

