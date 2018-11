Manovra | l' Europa non arretra | Correzione sia considerevole

Per l'Europa carta canta : Roma deve mettere nero su bianco le modifiche della Manovra. Intanto continua l'iter verso la procedura di infrazione : "Puoi essere flessibile quanto vuoi, ma le regole non possono andare ignorate". Pierre Moscovici parla in conferenza stampa dalla sede della Commissione Europea a Parigi. Il Commissario agli Affari Economici parla di dialogo con Roma, insiste a dire che la squadra di Juncker ha ancora la "mano tesa" verso il governo gialloverde anche dopo la bocciatura del documento programmatico di bilancio. Ma senza novità, senza una revisione di quel ...

Manovra - Berlusconi si mobilita : "Coi gialloverdi isolati in Europa" : Roma - "Non è questione di cene e cenette, ma di sostanza. Bene che si abbassino i toni, ma importano i contenuti". Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, commenta con ironia l'incontro Conte-Juncker a Bruxelles. "Formalmente strette di mano e sorrisi, vedremo se l'Italia cambierà la Manovra, perché è l'unica possibilità per dare una risposta positiva agli italiani".Mentre il vicepremier alleato Matteo Salvini invita l'Ue a fare ...

Tria e l'Epifania di una Manovra compatibile con l'Europa : Facciata formale a cura di Conte e Junker . Portata effettiva e prospettive concrete by Tria e Moscovici . La differenza del vertice di Bruxelles l'ha fatta il ministro dell'Economia in sintonia col presidente della Bce Mario Draghi e con la Banca d'Italia. Nessuna chiusura: 'Il lavoro proseguirà nei prossimi giorni per avvicinare i rispettivi punti di vista e cercare una ...

L'Ue boccia la Manovra - dubbi su crescita e debito. Moscovici : «Rischio per l'Europa» : Non è più solo una guerra di cifre: quello tra la Commissione europea e il Governo è ormai uno scontro su due visioni opposte dell'economia, delle prospettive, delle regole...

La Manovra approda all'Europarlamento - audizione dei commissari Ue : La riunione dei capigruppo della Commissione Econ del Parlamento Ue "ha deciso di sentire la Commissione europea sulla Manovra italiana". Lo rende noto l'europarlamentare Roberto Gualtieri, ...

L'Europa boccia la Manovra. Sapelli : "Ora rinegoziare i trattati" : Secondo il Professor Giulio Sapelli la bocciatura dell'Italia va inquadrata in un più ampio problema europeo: vedi "fiscal compact"

Manovra - continuare a fare gli spacconi in Europa sarà la nostra rovina : Era ampiamente previsto. La Commissione europea ha bocciato formalmente la proposta di Manovra finanziaria presentata dal governo giallo-verde. Non c’erano altre strade, perché bisogna dirlo chiaro: non è un atto discrezionale quello della Commissione europea ma una presa d’atto di fronte una violazione. Ossia regole comuni che anche l’Italia ha sottoscritto. E quella del pareggio di bilancio è sacra e inserita nella nostra Costituzione. Quella ...

L'Europa boccia la Manovra : Siamo convinti della solidità del nostro impianto di politica economica e quindi sarò ben disponibile a valutare con lui i passaggi successivi. Siamo tutti concentrati a realizzare le riforme che ...