Manovra | governo lavora su deficit Oggi informativa di Tria in Senato

Manovra - il governo rivede quota 100. Per gli statali è da settembre : Trattativa con l'Ue: reddito di cittadinanza, avvio soft

Manovra/ Deficit al 2 - 2% - l'accordo che consente a Governo e Ue di farsi la guerra - IlSussidiario.net : La trattativa tra Italia e Commissione europea è in corso ed entrambe possono ottenere un risultato soddisfacente con una modifica alla MANOVRA

Manovra - l'Ue vuole chiarezza ma il governo è diviso e prende tempo. Di Maio : «Quota 100 e reddito non slittano» : «Rifare i conti», rinviare il momento dei «numerini» del deficit. Per trattare al meglio con l'Europa, per far digerire agli elettori la correzione della Manovra e anche...

Manovra - l'Ue vuole chiarezza ma il governo è diviso e prende tempo. Di Maio : 'Quota 100 e reddito non slittano' : 'Rifare i conti', rinviare il momento dei 'numerini' del deficit. Per trattare al meglio con l'Europa, per far digerire agli elettori la correzione della Manovra e anche per non spaccarsi. Perché se ...

Correzioni sul reddito e quota 100 : governo al lavoro sulla Manovra : P. Chigi sta elaborando un taglio del deficit, circa lo 0,2% del Pil, per disattivare la procedura di infrazione di Bruxelles. Lega e M5s, comunque, escludono retromarce sulle loro riforme simbolo. ...

Manovra - tempi stretti in commissione mentre proseguono colloqui governo : La Manovra è al vaglio della commissione Bilancio della Camera , che dovrà prendere in esame gli oltre 700 emendamenti agli articoli che vanno dal 2 al 22, tenendo in considerazione prima di tutto ...

Manovra - dopo il vertice lo spread apre in calo sotto i 290 punti. I primi passi del governo verso Bruxelles : I mercati premiano l’apertura del governo al dialogo con Bruxelles sulla Manovra: lo spread ha aperto in calo, sotto i 290 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,232 per cento. Un trend che conferma quanto già avvenuto lunedì, con il differenziale tra Btp e Bund crollato di 30 punti dopo che i due vicepremier all’unisono avevano confermato la possibilità di una riduzione del rapporto deficit/pil perché “non ...

Il governo potrebbe cambiare la Manovra : Lo fa capire un comunicato ufficiale del governo: per trovare un accordo con la Commissione Europea si potrebbero destinare meno soldi alle promesse di Lega e M5S

Trattative in corso tra Italia e Ue sulla Manovra - il governo studia modifiche : Il governo è al lavoro per alcune modifiche: rinvio del reddito di cittadinanza e restringimento della platea di quota 100, le due leve su cui l'esecutivo punta per abbassare il deficit e convincere ...

Manovra - il governo : "Non è questione di decimali - ma di crescita". Si cerca un accordo con l'Ue : ... il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti e i sottosegretari all'Economia Laura Castelli e Massimo Garavaglia. In una nota congiunta, Palazzo Chigi fa sapere che non è ...

CONSIGLI/ Le modifiche alla Manovra che possono aiutare il Governo - IlSussidiario.net : Le forze produttive associate possono suggerire dei cambiamenti alla manovra, magari portando il Governo a un piano di riduzione del debito pubblico

SCENARIO/ La Manovra cambia e crisi di governo dopo le europee - IlSussidiario.net : Segnali positivi dal vertice di governo sulla trattativa con Bruxelles. "Non è una questione di decimali", ma gli obiettivi sono confermati.

Manovra - il governo apre al dialogo : "Contano misure" | : Clima più disteso tra Roma e Bruxelles dopo la cena Conte-Juncker. Il vicepremier del M5s: "Deficit minore non è importante". L'omologo leghista: "Non ci attacchiamo a 0,1% in più o in meno". Il ...

Vertice Governo - emendamenti alla Manovra per cercare l’accordo con Bruxelles : Le somme recuperate dal ricalcolo della spesa effettiva prevista per le proposte di riforma di maggiore impatto sociale «saranno riallocate privilegiando la spesa per investimenti». La nuova “offerta” a Bruxelles dovrebbe poggiare su due decimali di Pil di risparmi lavorando su vincoli e calendario di reddito di cittadinanza e pensioni...