MANOVRA Deficit al 2 | 2% | l' accordo che consente a Governo e Ue di farsi la guerra

MANOVRA - si tratta sul deficit : Caccia a 3 miliardi per arrivare al 2,2%. Reddito di cittadinanza, ipotesi slittamento. Vertice con Conte, Tria e i vicepremier. Intesa lontana su dove tagliare

Conte-Salvini-Di Maio - trattare sulla MANOVRA si può : “rivedremo spese e deficit” : Il pugno di ferro cambia materia e si trasforma in qualcosa di più morbido, perché al termine del vertice di maggioranza di ieri sera, ciò che ne è uscito è un Governo disposto a trattare con l’Europa, seppur di qualche margine: trattare sulla Manovra si può e siamo pronti a rivedere le spese, senza attaccarci come sanguisughe a pochi decimali di deficit. Insomma, piccola rivoluzione del Governo giallo verde sul fronte della Legge di bilancio, a ...

Ecco perché la MANOVRA è insostenibile : il deficit esplode - non scende : Il problema non è tanto il deficit al 2,4% sui cui il governo ha in corso un braccio di ferro che dura settimane, o il 2,2 che ora sembra disposto a concedere Salvini. Il problema è che la manovra del governo è davvero insostenibile. Il 2019 viene infatti presentato dal Governo come un aumento limite che poi ridiscende gli anni successivi. ...

MANOVRA - il governo tratta sul taglio del deficit : L'apertura del governo sulla possibilità di ridurre il deficit piace ai mercati: lo spread cala e Piazza Affari cresce. Ma non allenta le tensioni nel governo. Perché dalle aperture, bisogna passare ...

Reddito - quota 100 - deficit - investimenti : ecco cosa può cambiare nella MANOVRA : Il premier Conte: eventuali risorse recuperate andranno su investimenti. Il portavoce della Commissione Ue: «Preferiamo attenerci ai fatti, non alle dichiarazioni». Questa sera vertice a Palazzo Chigi per decidere le prossime mosse...

Reddito - quota 100 - deficit - investimenti : ecco cosa può cambiare nella MANOVRA : Risorse che dovrebbero andare a finanziare quello che, stando alle indicazioni fornite dal ministro dell'Economia Tria, dovrebbe essere il vero motore della ripresa dell'economia italiana: gli ...

MANOVRA - Di Maio 'Il deficit può diminuire - ma non la platea dei cittadini che riceve le misure' : 'Se all'interno della contrattazione deve diminuire un pò di deficit per noi non è importante, il tema non è lo scontro con l'Ue sul 2,4%, l'importante è che non si abbatta di una sola persona la ...

MANOVRA - Di Maio : no scontro su 2 - 4 ok ridurre un pò di deficit : Roma, 26 nov., askanews, - 'Lo scontro con l'Ue non è sul 2,4 l'importante è che non si riduca la platea di riceverà quelle misure'. Lo dice il vicepremier e leadr M5S Luigi Di Maio a Radio Radicale ...

MANOVRA - spread in netto calo dopo le aperture sul deficit : Lo spread apre in netto calo stamattina sulla possibilità di una revisione al ribasso dell'obiettivo deficit/Pil nel 2019. Sul mercato obbligazionario, in avvio di giornata, il differenziale tra Btp e ...