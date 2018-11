Manovra | Conte | Risparmi da riforme andranno su investimenti

Manovra - da domani sedute a oltranza. Conte : "Abbiamo dei margini - confidiamo" : E' terminata la seduta della commissione Bilancio della Camera sulla Manovra con i lavori che riprenderanno domani mattina alle ore 9,30. I deputati sono tornati in Aula per concludere, con il voto ...

Conte : in Manovra abbiamo margini anche sui saldi finali : Roma, 28 nov., askanews, - 'Confidiamo di avere dei margini di manovra rispetto a quelli che saranno anche i saldi finali e le verifiche tecniche che stanno facendo i tecnici' sulla manovra. Lo ha ...

Manovra - Dombrovskis : 'La correzione sia considerevole - non marginale' - Conte : 'Sforzi - ma non la stravolgeremo' : I tassi di interesse sono cresciuti parecchio, c'e' un impatto sull'economia reale, sull'accesso al finanziamento per le imprese, sul credito al consumo. Gli indici di fiducia stanno scendendo e ...

Manovra - Conte all'Ue : "Aiutateci : il sociale conta più della finanza" : "La partita con l'Europa non sarà facile, lo so bene. "Ma le riforme le facciamo, non torniamo indietro. Il problema è farle bene". Il premier Conte alla carica sulla Manovra Segui su affaritaliani.it

Manovra/ Ultime notizie - Conte e Tria vogliono deficit al 2.2% - Di Maio "Reddito e Quota 100 non slitteranno' - IlSussidiario.net : MANOVRA, Di Maio 'tiene il punto' con Ue, "ok riduzione del debito ma non facciamo slittare alcuna riforma'. Ultime notizie novità sulla legge di Bilancio

Conte-Salvini-Di Maio - trattare sulla Manovra si può : “rivedremo spese e deficit” : Il pugno di ferro cambia materia e si trasforma in qualcosa di più morbido, perché al termine del vertice di maggioranza di ieri sera, ciò che ne è uscito è un Governo disposto a trattare con l’Europa, seppur di qualche margine: trattare sulla Manovra si può e siamo pronti a rivedere le spese, senza attaccarci come sanguisughe a pochi decimali di deficit. Insomma, piccola rivoluzione del Governo giallo verde sul fronte della Legge di bilancio, a ...

Manovra - Conte : un dialogo sereno con Ue rassicurerà mercati : Milano, 26 nov., askanews, - Un 'dialogo sereno e costruttivo con l'Europa sicuramente ci aiuterà a rassicurare i mercati finanziari e avere la fiducia degli investitori'. Lo ha sottolineato il ...

Manovra : Conte - "non parlo di decimali - torneremo a Bruxelles" : "non parlo di decimali. E' importante adesso avere le relazioni tecniche per valutare esattamente l'impatto economico delle riforme programmate. Avremo l'esatto impatto economico di queste misure precise all'euro. E quindi potremo tornare a Bruxelles e continuare il negoziato l'interlocuzione con Bruxelles". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando a margine di un convegno ...

Manovra : stasera vertice a quattro tra Conte - Tria e i due vicepremier : Il tono del colloqui effettuati dal premier Giuseppe Conte con il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker è stato estremamente cordiale e a tratti anche amichevole. Entrambi hanno cercato di far vedere che i rapporti non sono tesi, anche scambiando alcune battute ognuno nella lingua dell'altro. Ma la sostanza dell'incontro non è cambiata di una virgola, come Juncker non ha mancato di sottolineare. Il prossimo 19 dicembre la ...

Manovra : Conte - non parlo di decimali : ANSA, - ROMA, 26 NOV - "Non parlo di decimali. È importante avere le relazioni tecniche per valutare esattamente l'impatto economico delle riforme come ho già detto quando ero a Bruxelles. Avremo a ...

Manovra - la trattativa segreta di Giuseppe Conte. Juncker : 'Se non cambia non potrò frenare i falchi' : La trattativa tra Giuseppe Conte e Jean Claude Juncker è avviata. Dopo settimane di tensione il premier del governo giallo-verde e Juncker si sono fatti fotografare con braccio sulla spalla non a caso ...