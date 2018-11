Manchester United | Fellaini perde il bimbo prima della partita | poi lo ' ruba' a Lingard

Champions League - Manchester United agli ottavi ma con il Var… [VIDEO] : Il Manchester United ha strappato la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League grazie al gol di Fellaini nei minuti di recupero, che ha fatto impazzire Josè Mourinho. Nonostante l’avversario di turno, lo Young Boys, fosse abbastanza modesto rispetto ai Red Devils, la squadra di Mourinho ha faticato e non poco prima di sbloccare il match. L’episodio del gol, però, ha innescato una serie di polemiche da parte ...

Champions League - Manchester United-Young Boys 1-0 : Fellaini regala gli ottavi a Mourinho : All'ultimo respiro, in quella che ormai chiameremo zona-Fellaini: il Manchester United si prende vittoria e qualificazione al 91', dopo una serata che si era impantanata su uno 0-0 che avrebbe ...

Il Manchester United rimanda la festa del primo posto alla Juventus - Roma agli ottavi come seconda : tutte le qualificate : Si sono concluse le prime gare valide per la fase a gironi di Champions League, importanti indicazioni per il proseguo della competizione. Successo con il minimo sforzo per la Juventus, il club bianconero ha disputato una buona partita davanti al pubblico amico contro il Valencia, decisivo il solito Mario Mandzukic, il croato sempre determinante anche in fare realizzativa ma il vero protagonista è stato il solito Cristiano Ronaldo, il ...

Martial - addio al Manchester United? Escluso dal calendario 2019 della squadra : Difficile rinunciare ad Anthony Martial per José Mourinho, d'altronde il 22enne francese si è appena riscoperto bomber nel Manchester United . Ben 6 reti in 5 gare consecutive in Premier League, 7 ...

Manchester United - Mourinho alza la voce : “Stia a casa chi soffre l’Old Trafford” : Il Manchester United ha la chance stasera di staccare il biglietto per gli ottavi di Champions, ma a poche ore dalla sfida con lo Young Boys José Mourinho tira le orecchie ai suoi giocatori. I Red Devils sono stati bloccati sabato scorso all’Old Trafford sullo 0-0 dal Crystal Palace, confermando il trend di questa prima parte di stagione che li vede fare meglio in trasferta. In casa, infatti, sono arrivate solo tre vittorie in nove ...

Champions League - Marcelino : 'Valencia - fai come il Manchester United' : ' Siamo pronti per una grande partita - prosegue il tecnico spagnolo - nella miglior competizione del mondo e contro una squadra come la Juve, che è candidata ad arrivare in finale e vincere. Ma ...

Manchester United - Mourinho si scaglia contro quattro giocatori : È sempre il solito Mourinho. Il tecnico portoghese, non nuovo alle polemiche, stavolta se l’è presa con quattro giocatori del Manchester United, a suo parere immaturi e privi di personalità. I bersagli dell’attacco sono Shaw, Rashford, Lingard e Martial. In un’intervista concessa a Univision, l’allenatore dei Red Devils si è lasciato andare a uno sfogo volto a sottolineare quanto sia difficile lavorare con una rosa ...

Manchester United - Mourinho contro i giovani : "Sono solo dei ragazzini viziati" : Chissà quando andrà avanti il rapporto tra il Manchester United e Mourinho . Sembrava fosse già finito un mese fa, ma lo Special One ha sempre un guizzo che lo porta a uscire dai guai a testa alta e ...

Manchester United - Mourinho chiama un astronauta per insegnare il lavoro di squadra ai suoi : I 12 punti di distanza dal primo posto occupato dal Manchester City e l'ottava posizione in Premier League sono campanelli d'allarme importanti per il Manchester United di José Mourinho . La stagione ...

Probabili Formazioni West Ham United vs Manchester City - Premier League 24-11-2018 : Le Probabili Formazioni di West Ham United-Manchester City, Premier League 2018/2019, Ore 16.00: Hammers con l’11 titolare; Cityzens ancora senza Sané?Il sabato valevole per la 13^giornata di Premier League vedrà il match del London Stadium tra i padroni di casa del West Ham United e il Manchester City.Come arrivano West Ham e Manchester?Gli Hammers arrivano dal pareggio ottenuto prima della sosta per le Nazionali nell’ultimo ...