Maltempo Puglia | il Sindaco di Tricase | “Il ripristino dell’energia elettrica procede a

Maltempo - tornado in Puglia : Tricase chiede lo stato di calamità : Il Comune di Tricase, dopo la tromba d’aria che si è abbattuta sul litorale adriatico del Capo di Leuca il 25 novembre scorso, ha chiesto alla Regione Puglia il riconoscimento dello stato di emergenza e di calamità naturale per accedere ai benefici previsti dalla legge. In una nota diffusa il sindaco di Tricase Carlo Chiuri avvisa pertanto gli interessati “a provvedere a segnalare i danni subiti, utilizzando il modello di domanda ...

Maltempo in Puglia : pioggia battente e mareggiata su Bari [VIDEO] : La perturbazione ormai posizionata fra Sud Italia e i Balcani continua ad apportare Maltempo insistente all'estremo Sud, in particolare sulla Puglia. Da ieri pioggia e vento stanno interessando il...

Maltempo Puglia : tornado a Tricase - il Leccese ancora senza elettricità : Il sindaco di Tricase, Carlo Chiuri, ha reso noto che si registrano ancora interruzioni nell’erogazione della corrente elettrica nelle abitazioni di Marina Serra e Tricase Porto, nel Salento, dove domenica pomeriggio si è abbattuta una violenta tromba d’aria che ha causato danni ingenti. “La situazione si è presentata più grave di quanto si immaginasse perché si è visto che le linee della bassa e media tensione sono state ...

Danni per forte Maltempo in Puglia : tromba d'aria devasta il litorale : Il forte maltempo che si è abbattuto in Puglia ha lasciato ingenti Danni. Ieri una tromba d'aria ha devastato oltre 20 km di litorale. Ingenti Danni.

Maltempo Puglia : i sindaci del Salento chiedono il riconoscimento dello stato di calamità : I sindaci dei Comuni del Salento colpiti ieri dall’eccezionale ondata di Maltempo, hanno deciso di chiedere il riconoscimento dello stato di calamità: è quanto emerso durante il vertice convocato oggi a Tricase dal presidente della Provincia di Lecce. I Comuni interessati sono, oltre a Tricase, Andrano, Corsano, Tiggiano, Patu’, Gagliano del Capo e Diso. In vista di un possibile, nuovo peggioramento delle condizioni meteo nel ...

Maltempo : Puglia - devastati 20 km costa : ANSA, - LECCE, 26 NOV - Continua l'ondata di Maltempo nel Capo di Leuca dove si contano i danni causati ieri dalla violenta tromba d'aria che ha devastato soprattutto le marine di Tricase, provocando ...

Maltempo Puglia : situazione ancora critica nel Salento : Una violenta ondata di Maltempo ha colpito ieri pomeriggio il Salento: il lavoro dei soccorritori si è concentrato soprattutto a Tricase, Tiggiano, Morciano di Leuca, Andrano e Patù. Registrati gravi danni sul litorale di Tricase, crolli a Marina Serra ed a Tricase Porto dove ha ceduto una parete laterale della chiesetta di San Francesco. Ieri sera presso la prefettura di Lecce si è riunito il Centro coordinamento soccorsi per monitore la ...

Maltempo AL SUD - TROMBA D'ARIA A CROTONE E IN PUGLIA/ Video ultime notizie : feriti e crolli anche nel Salento - IlSussidiario.net : MALTEMPO a CROTONE: TROMBA D'ARIA distrugge tetti centri commerciali a Passovecchio. Video choc, ultime notizie: danni anche in PUGLIA.

Meteo - Maltempo anche domani : tromba d’aria a Crotone e in Puglia Le previsioni : In Calabria alcune persone sono state investite dagli oggetti sollevati dal vento. Temporaneo miglioramento a metà settimana ma le temperature caleranno

Maltempo Puglia : fiume di detriti tra le luminarie di Polignano : Maltempo Puglia - Nel corso del pomeriggio odierno un forte temporale ha interessato il Sud Barese e il Brindisino apportando nubifragi e piogge abbondanti. Allo stesso tempo un'imponente sistema...

Maltempo in Puglia : grosso tornado F2 in Salento - si abbatte su Tricase - gravi danni [video e foto] : Un nuovo potente tornado si è abbattuto in Puglia, precisamente in Salento, a poco più di cinque giorni dall'altro fenomeno vorticoso che colpì il leccese. Il tornado si è sviluppato in seno ad...

Maltempo Puglia : Codiretti chiede aiuto ai parlamentari : “Eventi estremi”, così Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia definisce in una nota i tornado e le trombe d’aria che si sono abbattuti sulla Puglia dallo scorso marzo a oggi. “Sono eventi per cui il meccanismo della declaratoria di calamità naturale e del fondo di solidarietà naturale, così com’è strutturato, non funziona”, denuncia Muraglia. “Le gelate che hanno falcidiato ...

Maltempo Puglia : temporali e vento forte - disagi nella notte in Salento : Il Maltempo non concede tregua al Salento: temporali e vento forte hanno generato disagi soprattutto legati alla caduta di alberi sulle strade. A Lecce e Maglie i fulmini hanno provocato fiammate ai cavi dei tralicci elettrici. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per liberare le strade e per mettere in sicurezza gli impianti di pubblica illuminazione. Ieri un treno delle Ferrovie del Sud Est è deragliato dopo aver investito un grosso ...

Maltempo regione per regione : trombe d'aria e paura in Puglia - Campania e Calabria. Piogge da Nord a Sud : Il Maltempo che sta investendo l'Italia e che proseguirà anche domani (qui le previsioni) sta creando danni e disagi in tante parti del nostro Paese, dalla Campania al Salento, fino a Roma...