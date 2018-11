Maltempo | freddo e venti forti al sud | neve sotto i 1000 metri! Spettacolare nevicata

Maltempo - pioggia e freddo : a Palermo è arrivato l’inverno [LIVE] : A Palermo è improvvisamente arrivato l’inverno dopo un prolungato periodo di caldo anomalo culminato nei +24°C di Sabato e nelle temperature minime sempre superiori ai +15°C nelle ultime settimane, nonostante siamo ormai alla fine del mese di Novembre. Stasera, invece, la temperatura è crollata a +13°C ed è arrivata la pioggia forte, con accumuli che oscillano tra 10 e 20mm in varie zone della città mentre continua a piovere in modo ...

Allerta Meteo - forte Maltempo al Centro/Sud : fine Novembre dal sapore d’Inverno - arriva il freddo e anche la prima neve [MAPPE] : 1/15 ...

Allerta Meteo - Maltempo estremo al Centro/Sud : arriva il freddo - allarme per venti impetuosi - tornado e temporali [MAPPE] : 1/25 ...

Allerta Meteo - Maltempo estremo al Centro/Sud : arriva il freddo - allarme per venti impetuosi - tornado e temporali [MAPPE] : 1/25 ...

Meteo - tornano freddo e Maltempo : domenica di allerta su molte regioni del Centro-Sud : Che tempo farà in Italia oggi, domenica 25 novembre? Il maltempo torna e spaventa soprattutto le regioni del Centro-Sud, dove la Protezione civile ha dichiarato allerta arancione per le violenti piogge. Le situazioni più a rischio in Molise, Emilia Romagna, Campania, Basilicata, Calabria e Puglia.Continua a leggere

Maltempo : nel Piano Freddo di Roma più accoglienza notturna : Scaduti i termini per le offerte, è in via di composizione la commissione valutatrice per la procedura a evidenza pubblica relativa al Piano Freddo 2018-19. “Rispetto agli anni scorsi, abbiamo puntato su un deciso rafforzamento dell’accoglienza notturna, mettendo a bando un numero assai più consistente di posti H24 e H15 per un totale di 235 unità”, spiega l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura ...

Maltempo con freddo - pioggia e neve sul centro-nord : Roma - Sarà un inizio settimana caratterizzato dal Maltempo al Nord, a causa dal transito di un nucleo di aria fredda e instabile proveniente dall'Europa nordorientale e diretto verso i settori occidentali del Vecchio Continente. Oltre a portare un ulteriore calo termico fino a valori tipici di inizio inverno, questo fronte perturbato favorirà la caduta della neve sino a quote collinari sui settori alpini e prealpini, mediamente ...

Previsioni Meteo Europa - weekend di caldo nel Mediterraneo ma lunedì 26 tornano freddo e Maltempo. Artico infuocato per tutta la settimana [MAPPE] : 1/17 ...

Allerta Meteo - notte di forte Maltempo in tutt’Italia : nubifragi e forte vento di scirocco al Centro/Sud - freddo e neve al Nord : 1/7 ...

Allerta Meteo - Italia flagellata dal Ciclone Mediterraneo : neve e freddo al Nord - forte Maltempo con lo scirocco al Centro/Sud : Allerta Meteo – E’ arrivato sull’Italia il Ciclone Mediterraneo che sta letteralmente dividendo in due il nostro Paese: a Torino cade nevischio con +3°C e Genova in riva al mare è ad appena +5°C, mentre a Napoli abbiamo +18°C sotto la pioggia e a Palermo soffia un forte vento di scirocco con raffiche di 75km/h e la temperatura è di +21°C. Sbalzi che diventeranno ancor più marcati nella mattinata di domani, Martedì 20 Novembre, ...

Maltempo Liguria : è arrivato il freddo - in arrivo spolverate di neve sopra i 400 metri : In Liguria nella notte le temperature in diverse località dell’entroterra sono scese sotto lo zero e da domani potrebbe arrivare anche qualche spolverata di neve negli interni del centro ponente sui rilievi dai 3-400 metri. Secondo Arpal, l’Agenzia regionale per l’ambiente, nelle prossime ore è previsto un “aumento della nuvolosità e deboli piogge mercoledì che preludono ad uno scorcio di settimana grigio e ...

Maltempo e freddo : a rischio 5mila clochard e i loro cani : Dal presidente nazionale Aidaa Lorenzo Croce arriva l’appello a tutti i sindaci delle grandi città e dei comuni italiani affinché in queste giornate di freddo riservino una aliquota dei posti nei dormitori pubblici anche a clochard con cani a seguito, spesso respinti dai dormitori che non prevedono l’accesso per le ore notturne degli animali, frequentemente gli unici amici dei clochard. “In Italia sono circa 5.000 i senza tetto ...

Maltempo : clochard morto per il freddo a Milano : Un senzatetto di 47anni è morto assiderato la scorsa notte a Milano. La chiamata al 118 è arrivata intorno alle 9:15 da Via Sidoli, zona Est della città. L’uomo era sdraiato su una panchina, e chi l’ha trovato l’ha scritto descritto ‘freddo e rigido con epistassi’. Sul posto sono quindi arrivate un’ambulanza e automedica, ma l’uomo era gia’ in rigor mortis. A un primo esame il corpo non presentava ...

Maltempo : clochard morto per il freddo a Milano : Un senzatetto di 47anni è morto assiderato la scorsa notte a Milano. La chiamata al 118 è arrivata intorno alle 9:15 da Via Sidoli, zona Est della città. L’uomo era sdraiato su una panchina, e chi l’ha trovato l’ha scritto descritto ‘freddo e rigido con epistassi’. Sul posto sono quindi arrivate un’ambulanza e automedica, ma l’uomo era già in rigor mortis.