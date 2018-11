Maltempo | esonda il Crati | evacuati durante la veglia funebre

Maltempo Calabria - esonda il Crati : alle 18 riunione in prefettura a Cosenza : Si riunirà alle ore 18 il Centro di Coordinamento dei Soccorsi istituito in prefettura, a Cosenza, per fare il punto sullo stato delle attività svolte in conseguenza delle intense precipitazioni piovose della giornata di ieri e della scorsa notte che hanno causato l’esondazione del fiume Crati in località “Ministalla” nel territorio del Comune di Corigliano Rossano. “Già nel corso nottata, il Prefetto Galeone – si ...

Maltempo Calabria - esondazione del fiume Crati : “Ormai è un bollettino di guerra continuo” : Dopo la tromba d’aria che solo tre giorni addietro ha provocato a Crotone danni ingenti e proposto le tristissime immagini di centinaia e centinaia di alberi d’ulivo sradicati dalla furia del vento, oggi a Corigliano, l’ennesimo allagamento con migliaia di ettari di superficie agricola e di produzioni invase dall’acqua. Per il Presidente di Confagricoltura Calabria, Alberto Statti, “ormai è un bollettino di guerra continuo e considerato ...

Maltempo Cosenza : il fiume Crati esonda - centinaia di ettari di agrumeti allagati : La furia dell’acqua ha travolto e ucciso un migliaio di animali tra pecore e mucche e centinaia di ettari di agrumeti sono allagati. E’ il primo bilancio tracciato dalla Coldiretti sugli effetti del Maltempo che ha provocato in Calabria lo straripamento del fiume Crati nel territorio di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sono decine le famiglie evacuate e danni si contano anche per le abitazioni e le strutture rurali. Immediatamente, il ...

Maltempo in Calabria - esonda il fiume Crati : famiglie evacuate - : Circa dieci nuclei familiari, residenti in una contrada rurale di Corigliano Rossano hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni. Sospesi i treni sulla linea Sibari-Crotone

Maltempo in Calabria - esonda il fiume Crati : famiglie evacuate : Maltempo in Calabria, esonda il fiume Crati: famiglie evacuate Circa dieci nuclei familiari, residenti in una contrada rurale di Corigliano Rossano hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni. Sospesi i treni sulla linea Sibari-Crotone Parole chiave: ...

Maltempo Calabria : esonda il fiume Crati - evacuazioni in provincia di Cosenza : Ondata di Maltempo nelle scorse ore nella zona di Cosenza: nella notte il fiume Crati è esondato invadendo case e strade. Tra Rossano e Corigliano i vigili del fuoco sono al lavoro anche con le unità Speleo-alpino-fluviali per le operazioni di soccorso delle persone in difficoltà. Sul posto anche gli operatori della Protezione Civile regionale e i carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro. Una decina di famiglie (circa 40 persone), ...

Maltempo in Trentino : evacuate 250 persone per esondazioni : Nel corso della serata, i vigili del fuoco e gli uomini della Protezioni civile sono stati chiamati ad affrontare la coda lunga dell’emergenza Maltempo in Trentino. Di seguito gli interventi più importanti. Evacuati – A Dimaro il torrente Meledrio è esondato e l’acqua, mista fango, ha raggiunto il paese nella zona del campeggio, invadendo i locali di superficie di numerose abitazioni. In via precauzionale sono state evacuate circa 200 ...

Maltempo Toscana : esondati canali in Versilia : A causa delle piogge intense, caduti fino a 90 millimetri, in Versilia sono esondati una serie di piccoli canali nella fascia interna compresa tra la zona di campagna di Pietrasanta e il Fiume di Camaiore (Lucca). Lo rende noto il Consorzio di bonifica 1 Toscana nord che sta arrestando le tracimazioni con escavatori e sacchi di sabbia. Sul fosso della Chiusa, nella zona del Giardo, e’ in azione una pompa mobile da 600 litri al secondo per ...

Maltempo Calabria - nel crotonese esondano cinque torrenti : “Costante monitoraggio” : Sono cinque i torrenti esondati in provincia di Crotone a causa delle forti precipitazioni che si sono registrate per l’intera giornata. I corsi d’acqua esondati sono il Passovecchio, Fallao, Ponticelli, Falcosa, Cacchiavia, oltre a numerosi canali di scolo. Il punto della situazione e’ stato fatto nel corso di una riunione dell’Unita’ di crisi convocata in Prefettura, che sta monitorando costantemente la ...

Maltempo - allerta arancione in sette regioni | Scuole chiuse a Napoli | Esondazioni in Sardegna : Dalle prossime ore forti temporali si abbatteranno su diverse regioni del centro-sud. allerta arancione su tutto il territorio del Lazio, parte di Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata e sui bacini centro-meridionali e sud-occidentali della Sicilia.

Maltempo Cagliari - esonda il Rio Cixerri e travolge auto : automobilista in salvo : I Carabinieri della Compagnia di Iglesias (Su) sono intervenuti intorno alle 20 in località di campagna “Caput Acquas” del centro iglesiente, dove il torrente Rio Cixerri è esondato a causa delle copiose piogge, finendo per riversarsi sulla SP85 che attraversa quella zona. In particolare è stata segnalata la presenza del conducente di una Volkswagen Golf che a causa della corrente dell’acqua ha perso il controllo finendo al di ...

Maltempo Agrigento : esondazione del fiume Akragas - prosegue la rimozione del fango : Procede ad Agrigento l’attività di pulizia dei luoghi interessati dall’esondazione del fiume Akragas: questa mattina sono stati ritirati nuovamente gli ingombranti e sono state inviate le autobotti per la rimozione del fango. L'articolo Maltempo Agrigento: esondazione del fiume Akragas, prosegue la rimozione del fango sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia : riaperto il tratto della statale 189 dopo l’esondazione del fiume : Anas ha riaperto al traffico la strada statale 189 ‘della Valle del Platani’ che era stata chiusa, in seguito all’esondazione del fiume Platani, dal km 6,500 al km 16,700, tra Castronuovo di Sicilia e Lercara Friddi, in provincia di Palermo. Le squadre e i tecnici di Anas sono al lavoro per il ripristino della transitabilità sulla rete stradale di competenza, interessata dalle eccezionali precipitazioni dei giorni scorsi. L'articolo ...

Maltempo in Sicilia - esondato il fiume Mazaro : allagamenti e danni. Salvate due famiglia in difficoltà : Ancora Maltempo in Sicilia dove è esondato il fiume Mazaro a Mazara del Vallo. Le immagini dei vigili del fuoco che sono intervenuti con squadre ordinarie e soccorritori acquatici. Salvate due famiglie in difficoltà L'articolo Maltempo in Sicilia, esondato il fiume Mazaro: allagamenti e danni. Salvate due famiglia in difficoltà proviene da Il Fatto Quotidiano.