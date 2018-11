Maltempo Calabria | nubifragi e allagamenti tra Palmi e Gioia Tauro

Maltempo Calabria : esonda il fiume Crati - evacuazioni in provincia di Cosenza : Ondata di Maltempo nelle scorse ore nella zona di Cosenza: nella notte il fiume Crati è esondato invadendo case e strade. Tra Rossano e Corigliano i vigili del fuoco sono al lavoro anche con le unità Speleo-alpino-fluviali per le operazioni di soccorso delle persone in difficoltà. Sul posto anche gli operatori della Protezione Civile regionale e i carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro. Una decina di famiglie (circa 40 persone), ...

Maltempo Calabria : escluso sversamento del depuratore di Crotone danneggiato : Dopo il sopralluogo che si è svolto ieri nell’area industriale di Crotone a seguito dei gravi danni dovuti al Maltempo si è attivato nel tardo pomeriggio, nella Cittadella regionale, il Tavolo tecnico coordinato dal Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, alla presenza del Prefetto di Crotone Di Stani, del Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, dell’Assessore regionale all’Ambiente Antonella Rizzo, del ...

Maltempo Calabria : ripresa la circolazione dei treni tra Crotone e Catanzaro : ripresa questa mattina, con un rallentamento precauzionale, dopo le verifiche dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), la circolazione ferroviaria fra Crotone e Catanzaro, sospesa da domenica scorsa per l’allagamento dei binari dovuto alle forti precipitazioni che hanno colpito la zona jonica della Calabria. Durante il periodo di interruzione, trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Crotone e ...

Maltempo : pioggia in Calabria - famiglie evacuate a Cosenza : Maltempo: pioggia in Calabria, famiglie evacuate a Cosenza Decine gli interventi dei vigili del fuoco allertati per locali allagati e cornicioni pericolanti. Non si registrano al momento danni alle persone. La Regione ha chiesto lo stato di calamità per la tromba d’aria che si è abbattuta domenica nel ...

Maltempo - forti piogge in Calabria : famiglie evacuate nel Cosentino : Prosegue la fase di Maltempo che, salvo qualche ora di tregua, continua a investire la Calabria da domenica, quando una tromba d’aria abbattutasi su Crotone e sul versante ionico catanzarese aveva provocato danni a infrastrutture, edifici e provocando il ferimento di una persona. Nel Cosentino piove senza sosta da ieri: decine gli interventi dei Vigili del Fuoco per le conseguenze del vento forte, per allagamenti e alberi e cornicioni ...

Maltempo Calabria - tornado a Crotone : depuratore fuori uso - rischio ambientale : Un immediato intervento del Ministero dell’Ambiente per evitare un’emergenza ambientale: lo chiederà il prefetto di Crotone Cosima Di Stani, dopo aver visitato questa mattina il depuratore consortile nella zona industriale di Crotone, messo fuori uso dalla tromba d’aria di ieri. Il depuratore tratta le acque di falda della Syndial, contaminate dai metalli pesanti della produzione delle fabbriche. Si tratta di una vera e propria ...

Maltempo Calabria - Oliverio : “Chiederemo al Governo lo stato di emergenza” per Crotone : Il presidente della Regione Mario Oliverio si è recato questa mattina, a Crotone, sui luoghi colpiti dalla tromba d’aria ed ha visitato le aziende che hanno subito enormi danni. Accompagnato dal Prefetto e dal sindaco di Crotone, dal vicepresidente, Francesco Russo, dall’assessore Antonella Rizzo, dalla consigliera regionale Flora Sculco, ha visitato le aziende che hanno subìto danni per constatare la situazione da vicino. Ha effettuato un ...

Maltempo Calabria : trombe d’aria e danni - “l’economia di Crotone è in ginocchio” : “L’ennesimo evento meteorologico che ieri ha colpito la citta’ di Crotone rischia di mettere definitivamente in ginocchio la gia’ gracile struttura produttiva della città“: lo spiega in una nota la Fiom-Cgil calabrese, riferendosi alla tromba d’aria che ieri ha investito la città provocando danni ed il ferimento di una persona. Il Maltempo “ha abbattuto tutta la sua virulenza provocando danni ingenti ad ...

Maltempo - tromba d'aria in Calabria : ci sono feriti. Allagamenti e frane : Trombe d'aria, pioggia, grandine e vento forte. Il Maltempo torna a sferzare l'Italia, colpendo in particolare il centro-Sud. In Puglia è crollata la facciata di una chiesa, mentre in...

Maltempo Calabria : la Giunta comunale di Crotone chiede lo stato di calamità : Il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, “a seguito delle eccezionali avversita’ atmosferiche che hanno interessato oggi il territorio cittadino – e’ detto in un comunicato – ha riunito d’urgenza la Giunta comunale che ha deliberato la richiesta della dichiarazione dello stato di calamita’ naturale”. “La grave situazione sopravvenuta all’emergenza registrata – si aggiunge – ha ...