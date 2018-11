Maltempo Calabria | esondazione Crati | “Gravi danni alle colture”

Maltempo - rottura degli argini del fiume Crati a Corigliano Calabro : “Da anni i consorzi denunciano fragilità idrogeologica in Calabria” : “Si ripetono tragedie legate alla fragile situazione idrogeologica, accentuata da eventi meteorologici sempre più violenti; questo ci obbliga a ribadire la necessità di un grande piano per la manutenzione del territorio, perché la sicurezza da frane, alluvioni e cedimenti del terreno è il primo intervento infrastrutturale, di cui abbiamo bisogno.” A dirlo stavolta è il Presidente di Coldiretti Calabria, Franco Aceto, di fronte all’alluvione, che ...

Maltempo Calabria - esonda il Crati : alle 18 riunione in prefettura a Cosenza : Si riunirà alle ore 18 il Centro di Coordinamento dei Soccorsi istituito in prefettura, a Cosenza, per fare il punto sullo stato delle attività svolte in conseguenza delle intense precipitazioni piovose della giornata di ieri e della scorsa notte che hanno causato l’esondazione del fiume Crati in località “Ministalla” nel territorio del Comune di Corigliano Rossano. “Già nel corso nottata, il Prefetto Galeone – si ...

Maltempo Calabria - esondazione del fiume Crati : “Ormai è un bollettino di guerra continuo” : Dopo la tromba d’aria che solo tre giorni addietro ha provocato a Crotone danni ingenti e proposto le tristissime immagini di centinaia e centinaia di alberi d’ulivo sradicati dalla furia del vento, oggi a Corigliano, l’ennesimo allagamento con migliaia di ettari di superficie agricola e di produzioni invase dall’acqua. Per il Presidente di Confagricoltura Calabria, Alberto Statti, “ormai è un bollettino di guerra continuo e considerato ...

Maltempo Calabria : binari allagati - stop di treni sulla linea Tirrenica : stop temporaneo alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Gioia Tauro e Palmi, sulla linea Lamezia Terme–Reggio Calabria, per l’allagamento dei binari causato dalle abbondanti precipitazioni che stanno interessando la parte Tirrenica della Calabria. In corso la ricognizione della linea con l’ausilio di un carrello. Appena terminata, i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) inizieranno le operazioni di ...

Maltempo in Calabria - esonda il fiume Crati : famiglie evacuate - : Circa dieci nuclei familiari, residenti in una contrada rurale di Corigliano Rossano hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni. Sospesi i treni sulla linea Sibari-Crotone

Maltempo Calabria : nubifragi e allagamenti tra Palmi e Gioia Tauro : Maltempo Calabria - Nel corso della nottata odierna il Maltempo si è velocemente spostato verso Sud e in questo momento sta interessando le regioni meridionali. Maltempo e forti temporali stanno...

Maltempo Calabria : esonda il fiume Crati - evacuazioni in provincia di Cosenza : Ondata di Maltempo nelle scorse ore nella zona di Cosenza: nella notte il fiume Crati è esondato invadendo case e strade. Tra Rossano e Corigliano i vigili del fuoco sono al lavoro anche con le unità Speleo-alpino-fluviali per le operazioni di soccorso delle persone in difficoltà. Sul posto anche gli operatori della Protezione Civile regionale e i carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro. Una decina di famiglie (circa 40 persone), ...

Maltempo Calabria : escluso sversamento del depuratore di Crotone danneggiato : Dopo il sopralluogo che si è svolto ieri nell’area industriale di Crotone a seguito dei gravi danni dovuti al Maltempo si è attivato nel tardo pomeriggio, nella Cittadella regionale, il Tavolo tecnico coordinato dal Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, alla presenza del Prefetto di Crotone Di Stani, del Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, dell’Assessore regionale all’Ambiente Antonella Rizzo, del ...

Maltempo Calabria : ripresa la circolazione dei treni tra Crotone e Catanzaro : ripresa questa mattina, con un rallentamento precauzionale, dopo le verifiche dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), la circolazione ferroviaria fra Crotone e Catanzaro, sospesa da domenica scorsa per l’allagamento dei binari dovuto alle forti precipitazioni che hanno colpito la zona jonica della Calabria. Durante il periodo di interruzione, trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Crotone e ...

