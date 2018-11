L' unicorno siberiano sarebbe esistito fino al tempo dei primi uomini moderni

Blastingnews

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Le pianure della Russia meridionale, dell'Asia centrale e dell'Europa orientale ospitavano, durante l'epoca del Pleistocene, l'Elasmotherium sibiricum, un'antica specie di rinoceronte conosciuta anche come "" o "elasmoterio". È stato a lungo presunto che questa specie che appartiene alla famiglia dei rinoceronti si estinse tra 200.000 e 100.000 anni fa. Tuttavia una nuova ricerca ha suggerito che potrebbe aver calpestato la Terraalmeno 39.000 anni fa, il che significa chestato conraneo deiLa ricerca degli scienziati britannici Gli scienziati del Natural History Museum di Londra hanno recentemente effettuato una nuova spettrometria di massa con datazione al radiocarbonio sui resti di 23 unicorni siberiani. I loro risultati suggeriscono che questa specie animale sopravvisse in Europa orientale ed in Asia centrale ...