Luigi Di Maio smonta le bugie e l’ipocrisia di Repubblica in diretta TV davanti al suo

Scontro Di Maio-Calabresi in tv : "M5s querela mio padre Luigi"/ Video - Ministro : "Repubblica dice bugie" - IlSussidiario.net : Scontro in tv tra Mario Calabresi e Di Maio: Video DiMartedì, giornalista 'avete querelato mio padre Luigi', replica Ministro 'voi sbagliate e dite bugie'

Di Battista : “Renzi e Boschi parlano sul caso del padre di Luigi Maio? Luigi è un signore in confronto a loro : Di Battista: “Renzi e Boschi parlano sul caso del padre di Luigi Maio? Luigi è un signore in confronto a loro Il caso del padre di Luigi di Maio che aveva lavoratori in nero sulla propria azienda ha alzato un polverone per i 5 stelle, in molti si sono schierati a favore di Luigi, ma una parte politica attacca Luigi. Quella di Luigi Di Maio sulla vicenda di suo padre è stata “una reazione da signore, una reazione da Luigi Di Maio”. Lo ...

Operai in nero nella ditta dei Di Maio - tutti gli aspetti da chiarire nella vicenda : dalla causa in corso al contratto di Luigi : Luigi Di Maio sapeva della causa intentata contro la società di cui è socio al 50% da uno dei lavoratori tenuti a nero dal padre? Il vicepremier ha chiesto al suo genitore se quello di Salvatore Pizzo fosse l’unico caso di dipendente senza regolare contratto? L’attuale ministro del Lavoro quando presenterà i documenti che certificano la sua regolare assunzione quando ha lavorato da muratore nella ditta del padre? All’indomani ...

Calabresi : "M5s ha querelato mio padre Luigi anziché me" | Di Maio : anche voi sbagliate : Botta e risposta in tv sulla libertà di stampa tra il direttore di "Repubblica" e il leader grillino.

Caso Le Iene – lavoro nero - le 5 domande del PD : “Luigi Di Maio era regolarmente assunto?” : Il Partito Democratico affonda il colpo sulla vicenda del presunto lavoro nero nella ditta di famiglia di Di Maio e chiede chiarimenti direttamente al vicepresidente del Consiglio e ministro del lavoro: "Quando ha lavorato per la ditta del padre, era regolarmente assunto? E perché nel suo curriculum non si parla dell'Ardima?"Continua a leggere

Luigi Di Maio - la causa del dipendente alla società di famiglia quando il vicepremier era già socio : Domenico Sposito , dipendente della Ardima Costruzioni , la ditta di Antonio Di Maio , padre del vicepremier Luigi, e Paolina Esposito , ha fatto causa per farsi riconoscere le ore lavorate 'in nero '.

Luigi Di Maio era già socio dell’azienda di famiglia durante la causa per lavoro in nero : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, era già socio dell'azienda di famiglia nel 2014, quando era in corso la causa del dipendente dell'azienda di famiglia alla stessa società per regolarizzare la sua posizione a seguito del lavoro svolto in nero. Il procedimento si è concluso, in primo grado, nel 2016: ora si attende l'Appello.Continua a leggere

Restitution Day - il M5S in piazza Duomo con Luigi Di Maio : L'Aquila - "Oggi, mercoledì 28 alle ore 10, in piazza del Duomo a L’Aquila, insieme al vicepremier Luigi di Maio, scopriremo quali progetti saranno finanziati a favore dei cittadini abruzzesi grazie al taglio dello stipendio dei consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle Sara Marcozzi, candidata presidente, Pietro Smargiassi, Domenico Pettinari, Riccardo Mercante e Gianluca Ranieri. 'Accorciamo le distanze' non è ...

Cosa si sono detti Luigi Di Maio e Mario Calabresi a DiMartedì : Si è parlato – animatamente – di libertà di stampa e rapporto tra politica e giornali, e delle querele arrivate a Repubblica dal M5S (una indirizzata al padre di Calabresi, morto nel 1972)

Luigi Di Maio scaricato da Marco Travaglio - brutale umiliazione in prima pagina sul Fatto quotidiano : Ha scaricato subito suo padre, Luigi Di Maio . Ma ora, a scaricare lui, ci pensa il Fatto quotidiano con una brutale vignetta in prima pagina. La firma Mannelli , e il capo del M5s esce con le ossa ...

Di Martedì - Mario Calabresi ridicolizza Luigi Di Maio : 'Avete querelato mio padre che è morto' : Duello in diretta tv tra il vicepremier e ministro del lavoro, Luigi Di Maio , e il direttore di la Repubblica Mario Calabresi . Di Maio ha portato a DiMartedì su La7 le fotocopie di alcune pagine del ...

Luigi Di Maio a Di Martedì : “Per reddito di cittadinanza e quota 100 non si può aspettare” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, intervenendo a Di Martedì, su La 7, parla della manovra e della trattativa con la Commissione europea, affermando che il reddito di cittadinanza e la quota 100 in tema di pensioni devono essere introdotti subito: "Non si può aspettare", afferma il capo politico del M5s.Continua a leggere

Luigi Di Maio : "Posso non sapere quello che fa mio padre" : Botta e risposta di Luigi Di Maio con i direttori Lucia Annunziata, Mario Calabresi, Maurizio Molinari nello studio di Di martedì condotto da Giovanni Floris.A proposito della vicenda del padre emersa dall'inchiesta delle Iene, sul fatto che avrebbe assunto persone in nero nella sua azienda, il vicepremier dice: "Io posso chiedere a un padre cosa ha fatto nella vita, ma non sempre i padri lo dicono ai figli. Detto questo non voglio ...

Luigi Di Maio - il retroscena di Minzolini : 'Il ragioniere dello Stato ha provato a convincerlo' - suicidio M5s : È baStato un mese a Luigi Di Maio per condannare l'Italia alla rovina. Un retroscena di Augusto Minzolini sul Giornale riferisce del surreale scambio di vedute tra il ministro dello Sviluppo e leader ...