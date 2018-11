Los Unidades aka Coldplay | è uscito il singolo “E-Lo” con Pharrell Williams a sostegno di

I Coldplay cambiano nome e diventano Los Unidades : No, non è una band di esordienti allo sbaraglio. In realtà sono nientemeno che i Coldplay che hanno deciso per una volta, per un solo progetto, pare,, di chiamarsi Los Unidades e sparigliare un'altra ...

I Coldplay diventano Los Unidades per Nelson Mandela - già rilasciato il 1° singolo E-Lo : svelata la tracklist dell’EP : I Coldplay diventano Los Unidades per supportare un progetto in memoria di Nelson Mandela. Nell'EP di prossimo rilascio compaiono anche altri artisti, come Stormzy, David Guetta, Stargate, Cassper Nyovest, Jozzy, Wizkid, Tiwa Savage e molti altri. L'album prenderà il titolo di Global Citizen Ep 1 e sarà immesso sul mercato per finanziare alcuni progetti di vitale importanza come quello di mettere fine allo stato di povertà di alcune ...