Lodo Guenzi risponde ad Asia Argento dopo le critiche sulle sue scelte a X Factor | “Dica

Lodo Guenzi "risponde" ad Asia Argento/ La replica del giudice di X Factor : diplomazia o tattica di gioco? - IlSussidiario.net : Lodo Guenzi rompe il silenzio e risponde ad Asia Argento. Dopo le critiche, il leader de Lo Stato Sociale ha voluto dire la sua.

Lodo Guenzi - il giudice di X Factor risponde alle critiche di Asia Argento : Lodo Guenzi difende le sue scelte ad X Factor dalle critiche di Asia Argento Lodo Guenzi passa al contrattacco e risponde alle critiche di Asia Argento. Il cantante dello Stato Sociale non ci sta ad essere messo all’angolo dall’attrice e regista, figlia di Dario Argento. Come è noto, al cantante bolognese è stato affidato il […] L'articolo Lodo Guenzi, il giudice di X Factor risponde alle critiche di Asia Argento proviene da Gossip e Tv.

Lodo Guenzi : "Asia Argento? No comment. Io contro Salvini? Da personaggio pubblico devi esprimere le tue idee" : Lodo Guenzi è uscito dalla "zona della semi-celebrità" che lui stesso aveva teorizzato. Quella della semi-celebrità è un limbo nel quale sei abbastanza famoso da essere criticato, ma non troppo da essere conosciuto. Ma il frontman del gruppo Lo Stato Sociale - con il secondo posto a Sanremo grazie al brano Una vita in vacanza e la sostituzione di Asia Argento al tavolo dei giudici di X-Factor - è salito alla ...

Durissimo attacco di Asia Argento contro Lodo Guenzi a X Factor 12 : “Avrebbe dovuto consultarmi” : Non si lascia attendere l'attacco di Asia Argento contro Lodo Guenzi a X Factor 12 dopo l'eliminazione di due band che - a dire della ex giudice - avrebbero meritato di proseguire nel percorso all'interno del programma. Secondo il suo punto di vista, il leader di Lo Stato Sociale avrebbe dovuto seguire i suoi consigli e rispettare il percorso che aveva deciso per loro. Guenzi si sarebbe però piegato alle decisioni della sua ex collega, ...

X Factor : Asia Argento furiosa con Lodo Guenzi : Dopo l’ultima puntata di X Factor, Asia Argento si schiera contro Lodo Guenzi, criticandolo apertamente nel corso di un’intervista. La regista italiana, come tutti sanno bene, ha abbandonato il programma di Sky poco prima dei Live, a causa delle accuse di molestie sessuali ricevute da Jimmy Bennett. Per Asia è stato un brutto colpo, anche se ha chiarito di non avere nulla contro Sky. Nonostante ciò non ha risparmiato critiche e ...

X Factor 12 - Asia Argento vs. Lodo Guenzi : «Avrebbe dovuto consultarmi» : Dall’augurio di incoraggiamento al “biondino” all’ “unfollow”, il passo è… X Factor 12. Questa è la parabola di Asia Argento rispetto a Lodo Guenzi, entrato alla guida dei gruppi nella fase live del talent di Sky in sostituzione dell’attrice-regista travolta da uno scandalo. Alla luce delle prime puntate di XF12, in effetti, il musicista del collettivo Lo Stato Sociale non ha brillato con le band, ...

X Factor 2018 - Asia Argento : “Lodo Guenzi? Ho il dente avvelenato - gli ho tolto il follow” : “La gente parlava di me chiamandomi ‘prostituta’. Ho querelato chi lo faceva ma se lo fossi io lo accetterei. Il fatto è che non ho mai preso soldi per il sesso. Salmo? Lui lo pagherei” parola di Asia Argento. Ospite di Giovanni Veronesi e Max cervelli a Radio 2, l’attrice italiana si è tolta qualche sassolino dalla scarpa, soprattutto sulla sua sostituzione a X Factor. “Lodo Guenzi? Ho il dente avvelenato, s‘è già fatto eliminare due band ...

Asia Argento : "Lodo Guenzi? Sta sbagliando tutto a X Factor. Dovrebbe consultarmi" : A suo parere, Lodo Guenzi starebbe sbagliando tutto. Asia Argento è tornata a parlare di X Factor e, in particolare, del suo sostituto ai microfoni di "Non è un paese per giovani", programma di Radio2. "Gli hanno già eliminato due band che avrebbero meritato di andare avanti. Gli ho anche scritto in privato. Avrebbe dovuto consultarmi", ha affermato.Lodo Guenzi è attualmente in gara con una sola band, i Bowland. Asia ...

X Factor 2018 - Lodo Guenzi fa commuovere Sherol : Bologna, 23 novembre 2018 " Serata inedita, serata di inediti. È il quinto live di X Factor 2018 , puntata in cui gli otto concorrenti ancora in gara affrontano il pubblico in maniera del tutto ...

Lodovico Guenzi e Nicola Borghesi premiano gli attori e registi del futuro : Domenica 25 novembre torna il Premio Nazionale Giovani Realtà del Teatro organizzato dalla Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe: un'intera giornata dedicata al teatro del futuro. L'evento è ...

X Factor 2018 - Asia Argento : ‘Lodo Guenzi? Ho il dente avvelenato - gli ho tolto il follow’ : “La gente parlava di me chiamandomi ‘prostituta’. Ho querelato chi lo faceva ma se lo fossi io lo accetterei. Il fatto è che non ho mai preso soldi per il sesso. Salmo? Lui lo pagherei” parola di Asia Argento. Giovedì 22 novembre, la Argento è stata ospite di Giovani Veronesi e Max Cervelli a Non è un paese per giovani, trasmissione di Radio2, e non le ha mandate a dire. “Lodo Guenzi? Ho il dente avvelenato, ...

X FACTOR 2018 - LIVE SHOW/ Inediti e diretta : Asia Argento bacchetta Lodo Guenzi prima della puntata - IlSussidiario.net : X FACTOR 2018, quinto LIVE SHOW 21 novembre, diretta ed eliminato: i concorrenti presentano gli Inediti. Ospiti i Subsonica e gli Hooverphonic.

Asia Argento furiosa con Lodo Guenzi - il duro attacco : “Avrebbe dovuto consultarmi” : Asia Argento contro Lodo Guenzi: stavolta l’ex giudice ha attaccato duramente il sostituto! Asia Argento ha criticato duramente il lavoro di Lodo Guenzi a X Factor 2018. Ospite su Radio 2 del programma Non è un paese per giovani, Asia ha voluto parlare ancora una volta della sua partecipazione al talent show in onda su […] L'articolo Asia Argento furiosa con Lodo Guenzi, il duro attacco: “Avrebbe dovuto consultarmi” ...

«X Factor 12» - Asia Argento : «Lodo Guenzi? Avrebbe dovuto consultarmi» : Asia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del ...