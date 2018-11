Lo Stato nega il vitalizio a ebraico perseguitato dal fascismo | “Troppo piccolo per

Trump ha negato che l’indagine della CIA sull’omicidio di Jamal Khashoggi indichi come mandante Mohammed bin Salman - come era Stato riportato dai media americani : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha negato che le conclusioni dell’indagine della CIA sull’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi ne attribuiscano la responsabilità al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, come invece era stato riportato dal Washington Post e poi confermato

Stato-Mafia - Di Matteo presenta ‘Il Patto sporco’. “Prima negavano - dopo la sentenza è calato il silenzio. Cercare verità” : “Prima c’era un atteggiamento negazionista, dicevano che il processo sulla trattativa Stato-Mafia era un processo ‘politico’ quando in realtà destra, sinistra e centro lo avversavano. Si scriveva come fosse una ‘boiata pazzesca’. Poi, dopo la sentenza che ha condannato politici e mafiosi, è calato il silenzio. Il motivo? Era una sentenza scomoda, sono state dimostrate le diffuse omertà ...

Clima - il convegno dei negazionisti alla Sapienza di Roma. Ma in sala ci sono solo i conteStatori : Infine: nel caso qualcuno avesse il dubbio, in Italia esperti di Climatologia ci sono eccome, di quelli riconosciuti a livello internazionale, al lavoro da decenni con i colleghi di tutto il mondo. E,...

Clima - il convegno dei negazionisti alla Sapienza di Roma. Ma in sala ci sono solo i conteStatori : Hanno esposto cartelli con su scritto: "Non esiste un pianeta B". Poi, dopo il saluto ufficiale del rettore, hanno parlato solo i professori che negano le responsabilità dell'uomo nel riscaldamento del pianeta. Sul quale - però - il 99,4 per cento degli scienziati è invece...

Baracche a Messina : la Protezione Civile nega lo Stato di emergenza : La situazione di gravissimo degrado igienico-sanitario-ambientale di una vasta area della città di Messina è sotto gli occhi di tutti e rappresenta una grande vergogna per la politica nazionale e ...

"Era neonato : non capiva la persecuzione contro gli ebrei". Lo Stato nega assegno di benemerenza : Lo Stato italiano ha rifiutato l'assegno di benemerenza a un livornese di 74 anni ebreo costretto a nascere negli scantinati dell'ospedale di Volterra (Pisa) per sfuggire alle persecuzioni nazifasciste. Dopo avere vinto il primo grado davanti alla Corte dei Conti fiorentina, la sentenza è stata ribaltata in appello. La notizia è stata pubblicata oggi dal quotidiano Il Tirreno.Il pensionato è nato 74 anni fa durante la fuga ...

Desirée Mariottini - arrestati 3 immigrati irregolari : uno era Stato espulso. Ecco chi sono i due senegalesi fermati per stupro e omicidio : sono tre i fermi per l'omicidio di Desirée, la ragazza di 16 anni trovata morta la scorsa settimana in uno spazio occupato nel quartiere di San Lorenzo, a Roma. Due senegalesi e un...

Uranio impoverito : morto suicida un militare ammalato di leucemia - gli era Stato negato il reintegro nell’Esercito : L’Uranio impoverito con cui è stato a contatto durante la sua vita militare è stata la causa della sua leucemia, aveva partecipato a decine di missioni all’estero e ultimamente aveva chiesto il reintegro nell’Esercito, ma gli era stato negato; aveva anche presentato ricorso al Tar del Piemonte per la causa di servizio, ovvero per i danni subiti per via della malattia. Ora però Luigi Sorrentino si è arreso: il caporalmaggiore ...

Desirée - svolta nelle indaginiDue senegalesi in Stato di fermo : Il giallo della morte della sedicenne Desirée Mariottini, drogata, violentata e quindi uccisa nel quartiere di San Lorenzo a Roma, potrebbe essere a una svolta decisiva. In corso di identificazione altri sospetti che avrebbero agito di concerto con i due fermati, sprovvisti di documenti regolari Segui su affaritaliani.it

Taranto - gli è Stato negato l'asilo politico : si uccide un ventiduenne del Gambia : Amodou aveva 22 anni e da due anni viveva in Italia. Quando la domanda di asilo politico gli è stata negata, ha deciso di togliersi la vita. Voleva tornare nel suo Paese, il Gambia, ma si vergognava ...

Taranto - giovane immigrato si toglie la vita : “Gli era Stato negato l’asilo politico” : Amadou Jawo, un immigrato 22enne originario del Gambia che da due anni viveva in Italia, si è suicidato impiccandosi al cornicione della casa dove viveva con altri connazionali a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. Secondo l’associazione Babele, il giovane aveva avuto il diniego alla domanda di asilo politico.Continua a leggere

Migranti - 22enne originario del Gambia si toglie la vita : “Gli era Stato negato l’asilo politico” : Amadou Jawo, un immigrato 22enne originario del Gambia si è suicidato impiccandosi al cornicione della casa dove viveva con altri connazionali a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. Il giovane viveva in Italia da due anni e alcuni giorni fa gli era scaduto il permesso di soggiorno: secondo l’associazione Babele, “aveva avuto il diniego” alla domanda di asilo politico e proprio per questo si sarebbe tolto la vita. ...

Rapina iPhone al Centro direzionale senegalese rintracciato e arreStato : Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale sezione Volanti hanno arrestato Ibrahim Sako, di 36 anni, senegalese, responsabile del reato di Rapina ,ed indagato per i reati di lesioni e minacce. ...

Protezione negata al gambiano che ha peStato i due poliziotti : È il primo effetto del decreto Sicurezza voluto da Matteo Salvini. A Omar Jallow, il gambiano che sabato scorso ha aggredito dei poliziotti al Cara di Foggia, è stata negata la Protezione dalla commissione territoriale. Il richiedente asilo aveva, infatti, ottenuto la Protezione umanitaria grazie a un ricorso alla magistratura. Il suo status doveva essere riesaminato dalla commissione territoriale di Foggia (per ottenere l'eventuale rinnovo) ma ...