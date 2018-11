Lo scienziato che aveva annunciato la nascita di due bimbe col Dna modificato sospende le sperimentazione : "Mi scusa" : Il suo esperimento che aveva portato alla nascita di due gemelle con il Dna alterato aveva suscitato molte critiche. Lo scienziato che aveva condotto le ricerche ha annunciato la sospensione le sperimentazioni. "Devo presentare le mie scuse per la diffusione inaspettata dei risultati", ha affermato He Jiankui, alla platea di una conferenza a Hong Kong, sottolineando che "la sperimentazione clinica è stata messa in pausa a causa della ...

Antartide - scienziato russo accoltella collega : “Gli aveva rivelato la fine del giallo che stava leggendo” : Nella solitudine dell’ Antartide l’unico passatempo era leggere libri. Gialli, soprattutto. Ma quando Oleg Beloguzov, 52 anni, ha rivelato al collega Sergey Savitsky, 55 anni, come sarebbe finita quella storia che aveva tra le mani è scattata la vendetta: Savitsky è andato nella cucina della stazione di ricerca di Bellingshausen, dove erano entrambi in forze, e ha accoltella to al cuore lo scienziato . Beloguzov è stato allora ...

