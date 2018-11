LIVE Tottenhham-Inter | ai nerazzurri basta un punto

Blastingnews

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Questa sera si gioca Tottenhamm-, gara valida per la quinta giornata del Girone B di Champions League. Dopo le qualificazioni ottenute ieri da Juventus e Roma, anche la squadra di Spalletti - in contemporanea col Napoli di Ancelotti - ceca il passaggio agli ottavi. All'basterebbe non perdere questa partita per essere certa della qualificazione, dato che ha tre punti in più rispetto agli inglesi e che all'andata Icardi e Vecino hanno ribaltato in cinque minuti lo scontro diretto di San Siro.Tottenham-: le probabili formazioni Pochettino punterà sul 4-2-3-1 con Lloris in porta, Aurier, Alderweireld, Vertonghen e Davis in difesa; Dier e Sissoko saranno i mediani, mentre Alli, Eriksen e Son agiranno a sostegno dell'unica punta Kane.Modulo speculare per l'che giocherà con Handanovic tra i pali, D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar e Asamoah in difesa. I mediani saranno ...