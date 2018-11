Live Napoli-Stella Rossa 3-1 Gli azzurri vincono il match

Urlo Napoli - dominio contro la Stella Rossa firmato Hamsik-Mertens : adesso la partita della ‘vita’ contro il Liverpool [FOTO e VIDEO] : 1/19 Cafaro/LaPresse ...

Live Napoli-Stella Rossa - Champions League calcio in DIRETTA : 3-1 - Ben Nabouhane accorcia le distanze : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli-Stella Rossa, match valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Per gli azzurri è una partita assolutamente decisiva e che potrebbe anche dare la qualificazione agli ottavi con un turno d’anticipo. La squadra di Ancelotti ha bisogno dei tre punti e nello stesso tempo deve sperare che il PSG non riesca a vincere con il LIVErpool. Servirà certamente un altro ...

Napoli Stella Rossa 1-0 Live - risultato in diretta. Gol di Hamsik : Tra i pali c'è Ospina , il laterale destro sarà Maksimovic 20:05 28 nov Napoli-Stella Rossa, l'arrivo delle squadre al San Paolo - Video Sky - Sky Sport HD Vedi il video 'Napoli-Stella Rossa, l'...

Napoli-Stella Rossa diretta Live 1-0 : gol Hamsik - delirio al San Paolo : Napoli-Stella Rossa diretta live – Si torna in campo per la Champions League, serata molto importante per i club italiani, in campo il Napoli di Carlo Ancelotti che non può permettersi un passo falso nella gara davanti al pubblico amico contro la Stella Rossa. Gli azzurri sono reduci dal passo falso in campionato contro il Chievo, pareggio a sorpresa per il Napoli che è riuscito a sfondare la difesa ospite. Ma adesso è arrivato il ...

