L' Italia fa paura a Fed e Fmi Lagarde | ' Serve sforzo sui conti'

“Il sindaco - Italian politics for dummies”. Ismaele La Vardera racconta “la mia paura e la mia denuncia”. Guarda il VIDEO : Arriva nei cinema “Il sindaco, Italian politics for dummies”: documenta i retroscena, anche i più indicibili, della politica. Seguendo la candidatura a sindaco di Palermo di Ismaele La Vardera, che qui ci racconta... L'articolo “Il sindaco, Italian politics for dummies”. Ismaele La Vardera racconta “la mia paura e la mia denuncia”. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Alle donne le piazze d’Italia. “Una su tre subisce violenza smettiamo di avere paura” : Una donna su tre è vittima di violenza domestica. Questo significa che nel vostro ufficio, tra le mamme della classe dei vostri figli, tra le ragazze e signore della palestra, nella platea di un teatro prima dello spettacolo, in fila al centro commerciale nei giorni di Black Friday ce ne sono almeno tre, probabilmente di più. Tre donne che quando t...

"L'Italia impari dal rugby Non bisogna avere paura dobbiamo fare squadra" : "Mai paura". Da sempre, le telecronache dell'Italia del rugby cominciano così. Oggi all'Olimpico, per la sfida con gli All Blacks neozelandesi, ci saranno anche duemilatrecento agenti e dipendenti di Cattolica Assicurazioni, con in testa l'ad Alberto Minali, per celebrare la sponsorship tra la compagnia e la Nazionale.Mai paura. Ma nell'Italia di oggi, rugbisti a parte, di paura ne circola parecchia."Io - risponde Minali - non penso che siamo un ...

Accadde oggi : nel 2004 il terremoto di Salò di magnitudo 5.2 che causò paura e danni nel Nord Italia : E’ quasi caduto nel dimenticatoio, ma chi lo ha vissuto non può scordarlo. Era il 24 novembre del 2004 quando un forte terremoto creava apprensione, spavento e danni ingenti in Lombardia. Il terremoto di Salò si verificò precisamentealle 23.59 con epicentro a 3 km da Toscolano Maderno (Brescia), sul settore occidentale del Lago di Garda. Il centro abitato più grande più vicino all’epicentro era, appunto, Salò. Il sisma ebbe ebbe magnitudo ...

BankItalia : «Famiglie più povere e capitali stranieri in fuga dai Btp - fa paura l'effetto spread» : capitali stranieri in fuga dai buoni del tesoro pluriennali (Btp). «Ingenti vendite da parte degli investitori esteri» dei titoli di Stato italiani: è l'allarme lanciato dalla...

Paura sul volo Cagliari-Roma : fulmine centra l'aereo AlItalia. "Una forte luce dentro l'aereo". : Paura sul volo Cagliari-Roma nella giornata di ieri, 20 Novembre. l'aereo di linea dell'Alitalia, partito da Cagliari alle 12 e diretto nella capitale, ha attraversato un temporale ed è stato...

Terremoto oggi al Nord Italia - paura in Emilia-Romagna e Marche : al momento non si segnalano danni : A seguito dell’evento sismico registrato alle 13.48 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella zona di Rimini, in Emilia-Romagna, con magnitudo 4.2, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, si è messa in contatto con le strutture locali del Sistema nazionale di protezione civile. Dalle verifiche effettuate, l’evento – con epicentro individuato tra i comuni di Santarcangelo di ...

Italiani che si armano : paura - difesa o passione? : Cala il numero delle vittime per colpi d'arma da fuoco, ma resta alta la percezione di insicurezza. Siamo andati in un...

Paura per il cantante neomelodico Italiano - ricoverato e operato d’urgenza : è grave : Paura e preoccupazione per il cantante e attore neomelodico, che domenica scorsa, 11 novembre 2018, è stato ricoverato d’urgenza e in gravi condizioni alla clinica ‘Pineta Grande’ di Castel Volturno, Napoli. Carmelo Zappulla, noto interprete di sceneggiate e film della tradizione napoletana, era quasi privo di conoscenza e con valori pressori altissimi quando è arrivato in ospedale e, stando a quanto riportano i quotidiani locali, sarebbe ancora ...