L’istantanea – Il partito dei papà | quando i figli divengono i padri

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Ognio è piezz e core come si dice a Napoli, e gli italiani, interpretando liberamente questo sentimento, le hanno tentate tutte per saziare l’amore. È così nato ildeidiche la gerontocrazia al potere accudiva oltre i meriti e i bisogni. Abbiamo conosciuto ministri e presidenti che si son fatti in quattro, a volte in otto, per offrire ai marmocchi la via breve del successo. Ne è nata per li rami la Repubblica dei cognati, delle mogli, delle fidanzate chiamate a rilevanti uffici pubblici per via della parentela. Le polemiche si sono sprecate e così anche i guai in cui isi sono infilati in ragione dell’amore filiale. Adesso che i governanti sono divenuti i, e sembrava finalmente risolta almeno la questione della successione per via ereditaria, sono ia dare problemi. I quarantenni si sono però portati al governo anche i rispettivi ...