L’inchiesta sul crollo di ponte Morandi

Chiusa L’inchiesta sulla tragedia di Rigopiano : 25 indagati - sette reati ipotizzati : sette i reati ipotizzati: disastro colposo, lesioni plurime colpose, omicidio plurimo colposo, falso ideologico, abuso edilizio, omissione d'atti d'ufficio, abuso in atti d'ufficio.Continua a leggere

Mark Zuckerberg sulL’inchiesta del Nyt. “Non ne sapevo nulla. Ho grande rispetto per George Soros” : Il fondatore di Facebook ha risposto alle accuse del New York Times. Nega di aver dato lui l’ordine di assumere l’azienda di lobbying di Washington per screditare le voci critiche e accostarle al finanziare di origini ungheresi. “Abbiamo subito rotto il contratto”, racconta....

Report - Ruffo : “campagna d’odio iniziata con L’inchiesta sulla Juventus” : Atto intimidatorio nelle ultime ore nei confronti del giornalista di Report Federico Ruffo, protagonista dell’inchiesta sui rapporti tra la Juventus e la ‘Ndrangheta. Ecco le dichiarazioni del diretto interessato a Radio Kiss Kiss: “l’inchiesta sui rapporti tra ‘ndrangheta e Juve aveva vari livelli criminali, si va dai boss ai balordi da Curva che la domenica fanno i bagarini per guadagnare 5mila euro. Chi ha fatto questo ...

Attentato a Federico Ruffo dopo L’inchiesta sulla Juve : ferma condanna da parte della Rai : Federico Ruffo, giornalista di Report, è stato vittima di un Attentato incendiario nella notte, salvato solo dal cane che ha messo in fuga i malviventi Il Presidente Marcello Foa, L’Amministratore delegato Fabrizio Salini, il CDA e la Rai tutta “esprimono massima solidarietà al giornalista Federico Ruffo, a Sigfrido Ranucci e a tutta la redazione di Report, condannando l’inaccettabile tentativo di intimidazione subito, ...

Attentato a Federico Ruffo - il giornalista di Report che condusse L’inchiesta sulla curva della Juventus : Federico Ruffo è stato vittima di un Attentato sventato solo grazie all’abbaiare del cane che ha spaventato i malviventi giunti a casa del giornalista Benzina sulla porta e l’ingresso dell’abitazione dell’inviato di Report Federico Ruffo e una croce sul muro del pianerottolo. L’intimidazione, avvenuta nella notte tra lunedì e martedì, è stata denunciata ai carabinieri che hanno fatto un sopralluogo nella casa ...

Premio Giustolisi - vince Fq MillenniuM con L’inchiesta sulle nozze forzate e il “servizio segreto” che salva le ragazze : L’inchiesta “Nomi falsi e case protette. Il servizio segreto che salva le ragazze dai matrimoni combinati” di Martina Castigliani ha vinto il Premio Franco Giustolisi “Giustizia e verità” ex aequo con i giornalisti Giovanni Tizian e Stefano Vergine de l’Espresso. L’articolo è stato pubblicato nel numero di marzo 2018 di Fq MillenniuM, il mensile del Fatto Quotidiano diretto da Peter Gomez. Il Premio alla ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 ottobre : Tutti nei guai tranne il bugiardo. Consip - L’inchiesta sui renziani è chiusa : Le carte I pm: “Archiviare il babbo, anche se mentì a verbale” Per la Procura Russo “esagerava”. Secondo i magistrati non ha detto la verità. Ma non ci sono elementi per l’accusa di traffico di influenze di Marco Lillo e Valeria Pacelli Era tutto vero di Marco Travaglio Poco più di 20 mesi fa il Fatto svelava, con una serie di scoop di Marco Lillo, lo scandalo Consip: cioè i traffici di vari uomini dell’entourage renziano per pilotare il ...

Torino - Cairo sulL’inchiesta di Report e sul Var : “Servono doppie scuse della Juve - la tecnologia va utilizzata meglio” : Il presidente del Torino Urbano Cairo, ospite di Rai Radio 1 Sport, si è pronunciato in merito all’inchiesta di Report sulla Juventus, che ha svelato come i tifosi bianconeri siano riusciti a fare entrare allo stadio degli striscioni sulla tragedia di Superga: “In merito a ciò che ‘Report’ ci ha mostrato sugli striscioni riguardanti Superga, ho sentito telefonicamente Agnelli che mi ha detto di essersi già scusato ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 ottobre : Cucchi - L’inchiesta s’avvicina al capo dei corazzieri del Presidente : Roma Cucchi, l’inchiesta si avvicina al comandante dei corazzieri Falsi, indagato un altro colonnello: “Fece riscrivere gli atti”. Dipendeva da Casarsa, oggi al Quirinale. Un’intercettazione: “Ora tocca a lui e al generale Tomasone” di Antonio Massari e Valeria Pacelli Chi può e chi non può di Marco Travaglio Per semplificarci la vita, le sentinelle del Nuovo Galateo del Perfetto Democratico appostate nei giornaloni dovrebbero stilare un ...

Unipol - L’inchiesta sull’ipotesi che il valore della compagnia fu gonfiato per le nozze con FonSai torna a Milano 4 anni dopo : Unipol da Milano a Torino. E ritorno. La procura generale della Corte di Cassazione ha stabilito che gli atti dell’inchiesta sul presunto aggiotaggio informativo commesso dai vertici di UnipolSai debbano passare dalla procura torinese a quella milanese. La decisione è stata depositata martedì 23 ottobre dal sostituto procuratore generale Pasquale Fimiani in seguito a un’istanza presentata dall’avvocato Ermenegildo Costabile, che assiste ...

Parma - indagati per abuso d’ufficio l’assessore all’urbanistica e due tecnici del Comune nelL’inchiesta sull’Urban district : L’assessore all’urbanistica e ai lavori pubblici della giunta di Federico Pizzarotti, Michele Alinovi, e due tecnici dello stesso Comune di Parma sono indagati per abuso d’ufficio nell’ambito dell’inchiesta che ha portato al sequestro cautelativo del cantiere del centro commerciale ‘Parma Urban Discrict‘. Le indagini nascono da un esposto presentato da parte di Legambiente: è emerso che l’opera in ...

Caso Cucchi - l’avvocato della famiglia : “Il generale Tomasone verrà ascoltato in aula sulL’inchiesta interna” : Comparirà anche il generale Vittorio Tomasone nell’aula del tribunale di Roma durante le prossime udienze del processo Cucchi. All’epoca dei fatti, era il comandante provinciale e fu lui a ordinare le verifiche interne su quanto accaduto in caserma nella notte tra il 15 e il 16 ottobre 2009, quando venne arrestato il geometra romano. Ora Tomasone è comandante interregionale a Napoli e verrà chiamato a testimoniare dalla famiglia di ...