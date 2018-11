Libertadores | il presidente del River | “Mettiamo fine a questa vergogna | giochiamo la

calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 novembre 2018) “Aldel Boca dico che è il momento di dire basta, di mettere da parte le parole e di venire a giocare la partita. Ha firmato con me il documento della Conmebol, ha dato la sua parola davanti a me e aldella confederazione. Lasci perdere le cose che gli dicono di fare e mantenga la sua parola“. IldelPlate, Rodolfo D’Onofrio, si rivolge così al collega del Boca Juniors, Daniel Angelici, il giorno dopo la decisione della Conmebol di far disputare la finale di ritorno della Coppal’8 o il 9 dicembre fuori dai confini argentini. Il numero 1 dei Millonarios ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per la coppa nazionale contro il Gimnasia de La Plata. Il Boca non intende giocare la partita, reclama la vittoria a tavolino e sanzioni per i rivali dopo l’assalto al pullman subito ...