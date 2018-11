L’ex Inter e Tottenham Robbie Keane si ritira | entrerà nello staff dell’Irlanda VIDEO

L’ultima intervista di Maradona fa il giro del web : strani versi delL’ex Pibe de Oro [VIDEO] : L’ex Pibe de Oro Diego Armando Maradona è protagonista sulla panchina dei Dorados de Sinaloa, quello che è stato considerato il miglior calciatore del mondo continua a scatenarsi, buone prestazioni in campo della sue squadre e siparietti esilaranti al termine degli incontri. Ma nelle ultime ore ha fatto il giro del web un video che riguarda Maradona, l’esilarante intervista dell’ex Pibe de Oro. “Cosa ne pensi del ...

Marotta all’Inter – Le parole delL’ex presidente Moratti : “utile alla società - Zhang mi aveva già chiesto un parere” : Moratti e l’arrivo di Marotta all’Inter: le parole dell’ex presidente del club nerazzurro “L’arrivo di Marotta è molto utile alla società, è una persona esperta di calcio e di tutto quello che gira intorno al calcio. Me ne aveva parlato Steven Zhang, chiedendomi un parere, ma aveva già in mente di prenderlo“. L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, commenta così l’arrivo nel club ...

Coppa d’Africa - primo gol di Kondogbia con la Repubblica Centrafricana. L’ex Inter campione anche fuori dal campo : La carriera di Geoffrey Kondogbia nel 2018 ha subito una svolta abbastanza netta. Non si parla di prestazioni o di un suo acquisto da parte di un top club, quanto della sua scelta di abbandonare la possibilità di giocare per la nazionale francese per concentrarsi sul paese d’origine, la Repubblica Centrafricana. La missione di condurre la sua “nuova” Nazionale alla Coppa d’Africa 2019 è praticamente andata, dato ...

Marotta-Inter - è fatta : la conferma arriva direttamente dalL’ex Juventus : Marotta-Inter, ci siamo. Ultima partita deludente in casa nerazzurra, la squadra di Luciano Spalletti è uscita con le ossa rotte dalla trasferta sul campo dell’Atalanta, brutta prestazione su un campo sicuramente difficile ma il passivo è troppo pesante per un club contro l’Inter. I tanti impegni ravvicinati condizionano sicuramente la squadra che adesso avrà modo di ricaricare un pò le batterie grazie alla pausa per le ...

Eto’o “scopre” di avere una figlia di 18 anni : causa di paternità contro L’ex calciatore dell’Inter : Samuel Eto’o padre di una 18enne? Una ragazza ha intrapreso vie legali per dimostrare la paternità dell’ex Inter Una ragazza di 18 anni ha intentato una causa di paternità contro l’ex calciatore dell’Inter Samuel Eto’o. Secondo quanto rivelato dagli spagnoli di AS, la ragazza avrebbe le prove biologiche della paternità e dunque il giudice ha ammesso la sua richiesta nei confronti del calciatore che al momento gioca in ...

Inter - parla L’ex Riccardo Ferri : “Squadra non da scudetto” : Inter– Ha quasi raggiunto l’accesso agli ottavi di Champions League, obiettivo non certo scontato alla vigilia del girone eliminatorio, considerati gli avversari nel raggruppamento. Dopo un avvio di campionato difficile, è riuscita a rialzarsi e a inanellare 7 vittorie consecutive, portandosi al secondo posto a -6 dalla Juventus. La stagione dell’Inter ha preso negli ultimi […] L'articolo Inter, parla l’ex Riccardo ...

Lazio - i tifosi biancocelesti omaggiano Buffon dopo l’intervista delL’ex portiere della Nazionale : I tifosi della Lazio, in occasione della partita contro la Spal, hanno omaggiato Gigi Buffon ex numero uno della Juventus e della Nazionale, che in settimana ha espresso parole di stima nei confronti della società biancoceleste: “Avrei potuto prendere in considerazione la Lazio perché i laziali mi hanno sempre trattato come un campione, un uomo da onorare“, le parole di Buffon. Tali dichiarazioni hanno colpito la tifoseria ...

Inter - L’ex Stankovic : “Brozovic fondamentale - ma deve essere continuo” : Dejan Stankovic, ex giocatore dell’Inter del triplete, ha rilasciato una lunga Intervista a La Gazzetta dello Sport. Eccone uno stralcio. L’ex centrocampista si è voluto soffermare soprattutto su Marcelo Brozovic, giocatore che si sta rivelando fondamentale per la rosa di Spalletti: “Gli sta riuscendo tutto. Ha cambiato marcia, non ha più gli alti e bassi […] L'articolo Inter, l’ex Stankovic: “Brozovic ...

Inter - L’ex Zamorano : “Questa squadra sa di poter vincere. Sulla Juventus…” : Ivan Zamorano, ex giocatore e super tifoso dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’Intervista a La Gazzetta dello Sport. Il numero “8+1” ha parlato dell’ultima prestazione dei neroazzurri, vittoriosi contro la Lazio e balzati al secondo posto in classifica al fianco del Napoli: “Questa Inter adesso sa di poter vincere ed è è una consapevolezza […] L'articolo Inter, l’ex Zamorano: ...

‘Ndrangheta-Juventus : incredibile scoop di Report - intervista in esclusiva delL’ex compagna di Raffaello Bucci - l’ultras suicidatosi [VIDEO] : JUVENTUS ‘NDRANGHETA- Graziella Bernardis, l’ex compagna di Raffaello Bucci, ex ultras e dipendente della Juventus suicidatosi durante l’indagine Alto Piemonte, racconta in esclusiva a Report, on onda tra qualche minuto su Rai Tre, quello che Bucci gli avrebbe raccontato i giorni precedenti il derby del febbraio 2014. VIDEO: @RaiTre pic.twitter.com/SiPJKQVtfv — Report (@Reportrai3) 29 ottobre 2018 SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Fondi Lega - i pm di Genova interrogano L’ex segretaria di Bossi : “I 49 milioni? Questo disastro impostato con Maroni” : “Tutto Questo disastro è stato impostato dal 2012 in poi”. E cioè quando l’anno in cui Roberto Maroni sostituisce Umberto Bossi al vertice della Lega. I pm della procura di Genova e gli uomini del nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza hanno interrogato Daniela Cantamessa, ex segretaria del senatur, nell’ambito dell’inchiesta per riciclaggio su parte dei 49 milioni di euro che, secondo l’ipotesi investigativa, ...

Un Allenatore al Giorno : Jean Djorkaeff - padre delL’ex calciatore dell’Inter : Jean Djorkaeff, padre di Youri, forte calciatore ex Inter, rtiratosi dal calcio giocato al termine della stagione 1973-1974, Djorkaeff a metà degli anni ottanta ricoprì il ruolo di Allenatore nel Grenoble (squadra in cui si formò in quel periodo suo figlio Youri) e del Saint-Étienne, concludendo la carriera nel 1984, in seguito all’esonero dalla panchina dei Verts a causa di un’infelice posizione di classifica. ha anche un ...

Barcellona-Inter 1-0 diretta live : Rafinha firma il gol delL’ex! [FOTO e VIDEO] : 1/23 AFP/LaPresse ...

Inter - L’ex agente di Icardi : “Mauro fece bene ad andare via dal Barcellona” : Al centro della super sfida Champions tra Barcellona e Inter, non poteva non esserci Mauro Icardi. L’attaccante argentino, reduce da un passato blaugrana, vorrebbe lasciare il segno sulla partita come fatto nel derby contro il Milan. A rincarare la dose è stato l’ex agente di Mauro Icardi Abian Morano che ha spiegato, ai microfoni di […] L'articolo Inter, l’ex agente di Icardi: “Mauro fece bene ad andare via dal ...